Llona, despedido como entrenador de la Cultural Leonesa tras seis partidos El entrenador riojano, que logró el ascenso a Segunda con el equipo leonés la pasada campaña, ha sido destituido tras la derrota de este domingo ante el Castellón

Juan Carlos Berdonces Logroño Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:03

La aventura de Raúl Llona al frente de la Cultural Leonesa solo ha durado seis partidos. El entrenador que consiguió devolver al equipo leónes a Segunda tras ocho años, y con el que lideró la clasificación de Primera RFEF desde la primera a la última jornada, ha sido despedido de su cargo este lunes tras la derrota encajada este pasado domingo en casa contra el Castellón (1-3), a priori un rival directo en la lucha por la permanencia.

Cuatro derrotas, un empate y una victoria ha sido el bagaje del técnico riojano, que deja a la Cultural en posiciones de descenso y como uno de los equipos más goleados, con doce tantos en contra. Casi la mitad de ellos, cinco en concreto, llegaron en la primera jornada, con un contundente varapalo en el campo del Burgos (5-1). El Almería y el Sporting de Gijón, dos conjuntos llamados a ocupar posiciones altas en la tabla, superaron al equipo de Llona en la segunda y tercera jornada, respectivamente.

La Cultural Leonesa estrenó su casillero de puntos en la jornada 4 con un empate sin goles en casa contra el Leganés. Hasta el cierre del mercado de fichajes el 1 de agosto no hubo estabilidad en la plantilla, un hándicap más si cabe para un recién ascendido. Sin embargo, sorprendió a todo un Racing de Santander en el Sardinero con un triunfo inapelable (2-4) cuando los cántabros iban líderes.

Esa victoria no ha tenido continuidad y este domingo el Castellón se aprovechó de la endeblez defensiva del equipo de Llona, su mayor lastre en este arranque de competición, para ganar 1-3 en León y precipitar la destitución del preparador riojano.