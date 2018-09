«Tenemos que corregir esa salida, el rival ha hecho el juego que quería» Jugadores de ambos equipos en un córner sobre el área local. :: s.m. El técnico del Calahorra vio claro el penalti no señalado a Ubis en los últimos minutos del choque Miguel Sola Entrenador del Calahorra S.M. LEJONA. Sábado, 8 septiembre 2018, 23:21

Miguel Sola mostraba un mensaje algo pesimista tras el partido por la mala imagen del primer tiempo y el penalti no pitado, pero valoraba el punto conseguido.

- El partido ha tenido de todo. Un muy mal inicio, la reacción de la segunda parte, la expulsión, la polémica final...

- Es una buena descripción. Hemos empezado desdibujados del todo. No sabíamos cómo ubicarnos y eso que lo habíamos planteado en la pizarra las dos posibilidades, que podían jugar con un punta o que podían jugar con dos como finalmente ha sido. La verdad es que no hemos estado a la altura en esos primeros minutos. Ellos han fallado el penalti y ahí ha estado muy bien Nacho en esa situación clave, pero nos han podido generar muchas ocasiones de gol y es cierto que no hemos estado nada bien en ese aspecto. Conforme ha ido avanzando el partido nos hemos asentado en el campo y en la segunda parte hemos corregido. En los primeros minutos ellos no nos han generado ocasiones como en la primera mitad, no nos llegaban con peligro y nosotros cada vez teníamos más el balón y estaba claro que podíamos llegar al área rival. Luego la pena ha sido la expulsión de Barrio que ha condicionado mucho. Los últimos minutos hemos tenido que estar sin balón y metidos atrás. El equipo ha hecho un gran trabajo al final y creo que el punto es merecido y trabajado.

- ¿Cómo ha visto desde su posición esa acción final del posible penalti a Ubis?

- La he visto perfectamente. Tocaba balón nuestro jugador y sale, no hacia la portería local, pero sí hacia delante. El portero lo arrolla y no ha querido pitar penalti. Punto, se acabó. No hay que hablar más porque si no pita no puedes hacer nada. Pero está claro que era penalti.

- Aún así, un punto importante para el equipo.

- Sin duda es un buen resultado pero nos hubiésemos ido con tres puntos encantados de la vida, aunque luego hay que meter el penalti. Haciendo justicia a lo que hemos visto tampoco un empate es malo.

- Precisamente para un equipo recién ascendido, empatar en Sarriena es un logro, con todo lo que ha pasado en el partido.

- Es bueno el punto pero analizo lo que hemos visto en el campo y el principio no me ha gustado, hemos estado desdibujados, es la palabra que lo describe. Nos hemos sabido recomponer luego y dar una imagen de equipo capaz de pelear con cualquiera. Tenemos que corregir esa salida porque el contrario ha hecho el juego que él quería, no el que nosotros buscábamos proponer. Tenemos que seguir mejorando, pero les he felicitado.

- La entrada de Cárdenas, con el que quizá no se contaba tanto, ha sido positiva para el equipo.

- Es un jugador que para este tipo de partidos es muy bueno. Teníamos un problema con el juego interior. Estábamos con Alain y Rodrigo que son de bandas y ellos metían mucha gente por dentro. Queríamos más igualdad en esa zona y Xabi es un recuperador nato. Tendrá sus momentos porque es un gran jugador.