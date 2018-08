LIGA 1,2,3 Borja Viguera busca su pólvora en el Numancia Borja Viguera, con la camiseta del Sporting, se escapa de un defensa del Albacete. :: el comercio Tras ser el pichichi en Segunda con el Alavés en la campaña 2013/2014 y jugar 46 partidos en Primera, el logroñés desea recuperar sensacionesEl delantero cierra una etapa de dos años cedido en el Sporting V. S. LOGROÑO. Jueves, 2 agosto 2018, 00:21

Borja Viguera ya tiene un nuevo reto profesional. Hoy (12.30 horas) será presentado por el Numancia, club en el que militará las dos próximas temporadas. El delantero logroñés apuesta por un club pequeño pero combativo (el pasado curso se quedó a las puertas del ascenso a Primera) para recuperar una característica que le engrandeció pero que ha ido difuminando en las últimas temporadas: el olfato goleador.

Porque los arietes viven de los goles. El canterano del Berceo lo sintió en la temporada 2013/2014, cuando se convirtió en el pichichi de la Segunda División. Con la camiseta del Alavés anotó 25 goles en 42 partidos y los vitorianos lograron la permanencia. Además, en la temporada anterior, un gol del riojano ante el Jaén supuso el retorno del Glorioso a la Segunda División.

En Mendizorroza tocó la gloria y el Athletic de Bilbao le abrió las puertas (su paso por las categorías inferiores de la Real Sociedad le permitía cumplir las elásticas normas étnicas y formativas de la entidad de Ibaigane). Aunque ya se había estrenado en Primera con la Real Sociedad cuando tenía 23 años (jugó cinco partidos), en Nervión encontró grandes expectativas y poca paciencia. Veinte partidos en su primera campaña (la mitad como titular) y un solo gol y nueve en su segundo curso empujaron al Athletic a cederlo al Sporting en la campaña 2016/2017. En Primera, pero en una temporada negra para los gijoneses, Viguera anotó dos goles que no sirvieron para salvar al equipo. Tampoco el curso pasado resultó esperanzador: 11 partidos disputados, sólo cinco como titular y ningún gol en su zurrón. Desesperante para un luchador como Borja Viguera, que se marcha de El Molinón con la espina de no haber devuelto con goles la confianza depositada en él.

Ahora, a los 31 años, Viguera sabe que no debe presionarse más. Acercarse a un club familiar como el Numancia, donde el trabajo cuenta casi tanto como los números y la presión es siempre menor que en otros conjuntos (aunque no los objetivos) debe ayudarle para encontrar de nuevo el camino hacia su meta: la portería rival y, como no, un ascenso a Primera que ya vivió con la Real Sociedad.