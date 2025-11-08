Xabi Alonso: «En Vallecas necesitamos madurez, conexión e intensidad»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:25 Comenta Compartir

Xabi Alonso apeló a virtudes como «madurez, conexión e intensidad» como las claves del Real Madrid para vencer este domingo al Rayo y acabar con una mala racha del equipo blanco en Vallecas, donde el conjunto blanco no sale victorioso desde febrero de 2022.

«Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas. El Rayo está en buen momento y todas los partidos allí han sido exigentes. Estamos preparados para un partido con mucha intensidad y mucho ritmo que nos va a exigir mucho», dijo Xabi Alonso en la previa.

«Cada partido es el más importante. Nosotros vamos con esa mentalidad. Desde la vuelta del partido de Champions lo más importante es Vallecas. En Liga queremos seguir con el ritmo que estamos teniendo y acabar bien antes del parón», añadió el preparador tolosarra.

Alabo al Rayo y a su colega Iñigo Pérez, preparador del equipo franjirrojo. «Es un muy buen equipo con un gran entrenador. Está haciendo las cosas muy bien y le han dado continuidad. Dominan muy bien su forma de jugar y tendremos que saber que no van a haber momentos fáciles», señaló. »Íñigo ha cogido el relevo de Andoni -Iraola- con mucha personalidad. Es un equipo con cosas muy claras. Me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores«, apuntó.

Xabi Alonso evitó entrar en disquisiciones sobre la reciente derrota en Anfield, un duelo ya «está analizado» y «hablado», al tiempo que abogó por «no hacer valoraciones por un partido». Hay que contextualizar«, contestó en rueda de prensa al ser preguntado por los 4 kilómetros menos que corrió su equipo respecto al Liverpool en Anfield.

«Trent está preparado»

Por otro lado, consideró que Trent Alexander-Arnold «está preparado» para ser titular tras volver a contar con minutos ante el Lverpool después de lesión y alabó de Fede Valverde su «buena actitud» para jugar donde lo necesite el equipo. «Fede ha jugado de lateral derecho y lo ha hecho muy bien. Tiene una buena actitud, muy predispuesto para ayudar al equipo. Es una opción que tenemos a corto y a medio plazo», declaró.

TambiEn se refirió al brasileño Rodrygo, quien jugó de extremo derecho los minutos finales en Anfield, lejos de la banda izquierda que veía Xabi como su mejor posición. «Es una posibilidad -que juegue más de extremo derecho-. Puede actuar por las dos bandas, lo ha hecho mucho, incluso por el centro», dijo.

Además, ponderó a sus jugadores al ser preguntado sobre las declaraciones de Gareth Bale sobre que en el Real Madrid ha de gestionar más egos que en el Bayer Leverkusen. «Tengo un vestuario con buenos futbolistas y mucha personalidad. Estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me hace tener energía», zanjó.