Victoria a la heroica del Atlético Los de Simeone remontan 'in extremis' gracias a un gol revisado por el VAR MELISA CABALEIRO MADRID. Domingo, 11 noviembre 2018, 01:09

Ante el Athletic, el Atlético tenía la oportunidad de continuar con su buena racha, mantener la condición de invicto de las últimas ocho jornadas y, lo más importante, convertirse en el perseguidor más cercano del líder. Y lo consiguió, aunque sufriendo hasta el final. El cuadro colchonero tuvo que remontar los dos goles de Williams, que fue el hombre del partido. Sin embargo, la fe y el empuje hicieron al Atlético llevarse el gato al agua en un partido muy vibrante.

3 ATLÉTICO 2 ATHLETIC Atlético Oblak, Arias, Godín, Montero, Filipe Luis, Correa (Kalinic, m. 62), Thomas, Rodrigo, Saúl, Griezmann y Diego Costa (Vitolo, m. 46). Athletic Herrerín, De Marcos, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Balenziaga, San José, Beñat (Nolaskoain, m. 67), Susaeta (Capa, m. 86), Muniain, Yuri y Williams (Raúl García, m. 74). Goles 0-1, m. 36: Williams. 1-1, m. 61: Thomas. 1-2, m. 64: Williams. 2-2, m. 80: Rodrigo. 3-2, m. 91: Godín. Árbitro Sánchez Martínez (Murciano). Amonestó a Diego Costa, Beñat, Vitolo, (m.38), Vitolo, Kalinic, Adán (en el banquillo) y San José. Incidencias Partido correspondiente a la 12ª jornada de Liga, disputado en el Wanda Metropolitano, ante 59.321 espectadores.

El Atlético buscó el milagro durante los últimos minutos, y tras mucho intentarlo, llegó. Después de un córner, se elevó Rodrigo para peinar el balón al segundo palo y batir a Herrerín, provocando la euforia del Metropolitano y empatando por segunda vez el choque, que tuvo que esperar hasta el descuento para ver el tercer y definitivo tanto, el de la victoria atlética. El de Godín, renqueante durante gran parte de la segunda mitad, que sacó fuerzas de flaqueza para hacer vibrar al Metropolitano. El gol en principio anulado por el árbitro por presunto fuera de juego, y que fue revisado por el VAR y subió al marcador, completando así una victoria a la heroica. El Atlético se consolida así en la segunda posición y refuerza las estadísticas de Simeone ante el equipo vasco: 14 victorias en 17 choques.

Un remate de San José que Oblak desvió pero no pudo impedir que impactara contra el palo y quedara en la línea de gol para que Williams la empujara al fondo de las mallas abrió el telón. En la segunda mitad, el Athletic no se arrugó y fue a buscar el 2-0. Lo tuvo Williams, pero Oblak difuminó el peligro.

El Atlético seguía manteniendo la esperanza y Thomas se encargó de materializarla a través de un disparo potentísimo desde fuera del área. Sin embargo, poco duró la alegría en el feudo atlético, porque apenas dos minutos después, el Athletic volvió a marcar, esta vez a través de un contragolpe armado entre Muniain y Williams, en el que éste último batió por bajo al esloveno, haciendo así el cuarto tanto en lo que va de campaña. No obstante, en once minutos el Atlético consiguió la remontada 'in extremis'.