Primera El VAR, decisivo también en el ánimo de los jugadores

«Estoy de acuerdo en cómo funciona el VAR, pero juega muy drásticamente con el estado de ánimo de los equipos». Esta reflexión de Rubi, compartida por Abelardo minutos después del Alavés-Espanyol es una variante más a estudiar tras las tres primeras jornadas de uso del videoarbitraje en La Liga. A juicio del presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, está siendo un «inicio bueno» que ha comenzado de manera «satisfactoria, con éxito evidente» si bien los colegiados seguirán trabajando «para que los errores sean 0 y los árbitros disminuyamos nuestro errores», aunque detalló con estadísticas que son muy pocos en función del número de decisiones que toman por encuentro (en torno a unas cien de media).

Velasco quiso lo primero dar «gracias a los jugadores del fútbol español por este inicio de Liga, y a los enrenadores y, en general, por su comportamiento que ha sido muy correcto en este inicio Liga». Optó por no comentar las críticas de Pablo Machín por lo sucedido en el Betis-Sevilla del domingo con la polémica expulsión de Roque Mesa y prefiere quedarse con lo bueno antes de insistir que el VAR «no rearbitra, es un asistente de vídeo para casos excepcionales en casos de errores claro y manifestables. «Seguramente es un mundo nuevo para todos, para nosotros, para los jugadores, para los técnicos, incluso para los periodistas que están haciendo una labor didáctica», recordando que el árbitro nunca pide el VAR, que «sigue pitando como si no existiese, igual que hace 20 años» y recordó unos datos que revelan una tendencia: el videoarbitraje provoca menos amonestaciones ya que no hubo ninguna expulsión durante las dos primeras jornadas.

«El VAR no se pide»

En este inicio de Liga se han visto 4,34 tarjetas por partido, el mejor dato en los últimos 27 años ya que desde la 91-92 (4,17 por partido) nunca hubo una media tan baja. «Es poco tiempo pero si lo vemos respecto a las dos campañas precedentes vemos que también han bajado (las de protestar y simular de manera significativa) por lo que es sólo para poner en contexto y agradecer el comportamiento de jugadores». Sí quiso incidir que el VAR no se pide, que es «la persona que está detrás del monitor debe decidir si lo que ha señalado el árbitro es un error claro y manifiesto cuando le explica la decisión tomada».

Quizá por esa crítica tan reciente de Machín en el derbi sevillano, sobre una jugada en la que recordó que debe ser el árbitro VAR el que crea que la decisión tomada por el principal no se «sostiene» y es un error claro, Velasco no quiso ahondar mucho sobre las reflexiones, «interesantes», hechas por los protagonistas en el Alavés-Espanyol, en el que el VAR intervino con acierto dos veces (una para señalar penalti a favor del Espanyol y otra para anular un gol al propio equipo perico) y afectó «anímicamente» a ambos equipos. «No me atrevo a decir que tienen que hacer los entrenadores porque a mí no me gustaría que ellos me dijeran lo que deben aprender pero si ellos lo creen...», consideraba Velasco.

«Cambiar mentalmente el partido»

Abelardo, por ejemplo, explicó cómo vivió su equipo ambas decisiones. «En el descanso hemos hablado mucho sobre el aspecto mental, porque el VAR ha visto la jugada de Lagu, que es penalti y no hay nada que protestar. Si hay que hacer algún comentario lo hago yo y punto. Los jugadores tienen que estar a lo que tienen que estar y tener respeto al árbitro», antes de reconocer que «la jugada del 0-2 nos ha reactivado. El equipo se ha reforzado al ver que el partido se podía haber puesto muy cuesta arriba y hemos podido remontar. El VAR es muy positivo. Ha cambiado mentalmente el partido para uno y para otro. También ha sido muy importante marcar dos goles tan pronto. El VAR lo veo fenomenal. Ha habido dos jugadas que no estaban claras para el árbitro y encima le ayuda, porque han sido dos aciertos».

Su colega Rubi detalló cómo vivieron los suyos la pérdida de la posible sentencia al encuentro. «Estoy totalmente de acuerdo en cómo funciona el VAR y es un acierto tremendo. Se busca la justicia hasta el último segundo y ha acertado tanto en el penalti como en el gol anulado. Juega muy drásticamente con los estados de ánimo de los equipos. He dicho a mis jugadores que no nos afectara la decisión que se tomase; pero el Alavés ha tenido un subidón y ha sabido darle la vuelta al partido en dos minutos en los que nos hemos estado afortunados».

Los jugadores también asumen que deberán pensar en ello. «El gol anulado nos ha cambiado la mentalidad. Cuando nos lo han metido estábamos hundidos, hubiera sido muy difícil remontar, pero al anularlo hemos entrado de nuevo en el partido. Hemos luchado con muchas ganas para ganar», explicó el alavesista Rubén Duarte. «El VAR está para esto y tiene su función. Si estaba en posición ilegal es lo que hay y a partir de aquí debemos estar preparados a nivel mental. Es cierto que haber marcado el 0-2 nos hubiera situado muy bien, pero hay que seguir jugando igual», advirtió Borja Iglesias. «Hemos pasado del 0-2 a que nos remontaran pero no creo que hayamos desaparecido tras el gol anulado. Es mejor que esto nos pase ahora para que no vuelva a ocurrir», consideró Baptistao.

Por último, Velasco reconoció que «los árbitros tenemos autocrítica» y considera que «debemos mejorar el tiempo añadido, con más precisión del tiempo de descuento, cosa que se ha logrado en parte durante la última jornada. También la comunicación entre el VAR y el árbitro debe mejorar respecto al ruido ambiente. La línea es enteramente satisfactoria y nunca diré que no a una evolución»

Estadísticas

29 partidos (uno suspendido)

364 incidentes chequeados

10 revisiones (7 goles -5 fuera de juego, gol no gol, falta previa en ataque-, 2 penaltis y 1 confusión de identidad), el resto confirmó decisión

12,55 chequeos por partidos (Mundial fueron 8 por partido)

1 intervención cada 2,9 partidos

3 de las 10 fueron una revisión en el monitor de estadio por parte del árbitro

7 recomendación en el VAR hechas por el asistente de vídeo

Unas 2900 decisiones se tomaron, 100 por partido

Mejor dato de tarjetas en los últimos 27 años

4,34 tarjetas por partidos, 91-92 (4,17 por partido)

*Rojas en las tres últimas campañas:

16-17: 5

17-18: 7

18-19: 2

*Amarillas por protestar en las tres últimas campañas:

16-17: 14

17-18: 14

18:-19: 10

Amarilas por simular en las tres últimas campañas:

16-17: 4

17-18: 4

18-19: 1