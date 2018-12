Jornada 17 Valverde: «El club se ha movido rápido con Murillo y estamos contentos» Ernesto Valverde, durante su rueda de prensa previa al partido ante el Celta. / Alejandro García (EFE) «Sabemos que no estaba jugando en Valencia, pero si no fuera así no lo hubiéramos traído. Si tuviéramos cien millones para fichar a un súper crack que esté jugando en otro equipo la situación sería otra», reconoce el técnico del Barça P. RÍOS Barcelona Viernes, 21 diciembre 2018, 17:54

Le llegada del defensa colombiano Jeison Murillo al Barça copó la atención en la rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al partido de este viernes ante el Celta en el Camp Nou. «Los fichajes del Barça los hace el Barça. Yo sí que planteo que me gustaría que conozca la Liga o el fútbol europeo, mejor que no tengan que adaptarse y que tengan experiencia en equipos de nivel. El club se ha movido rápido y estamos contentos», señaló el técnico respecto a la cesión del futbolista procedente del Valencia.

«Sabemos que no estaba jugando en Valencia, pero si no fuera así no lo hubiéramos traído. Si tuviéramos cien millones para fichar a un súper crack que esté jugando en otro equipo la situación sería otra. Esperamos lo mejor», reconoció Valverde, práctico ante la necesidad de una solución de emergencia para una zaga en la que tiene las bajas de Umtiti y Vermaelen para las próximas semanas.

Respecto a la situación del central francés, el entrenador azulgrana prefirió ser cauto sobre su regreso: «Umtiti está en permanente contacto con nuestros doctores. La idea es hacer un seguimiento y que se vaya incorporando, no tengo los datos exactos de cómo va su rodilla, no soy médico. Debemos estar preparados, de ahí los pasos que damos».

«Sería el primer entrenador que cierra el mercado de invierno antes de que empiece... Debemos estar atentos a todo, se abre el mercado para todos y ya veremos qué ocurre. Igual las cosas el 5 de enero son de una manera y el 29 de otra. Debemos ser cautos y esperar», señaló cuestionado sobre si da por cerrado el capítulo de fichajes en invierno, un mercado cuyas puertas prefirió mantener abiertas por ahora. No obstante, prefirió no opinar sobre el centrocampista del PSG Adrien Rabiot, uno de los nombres que se han vinculado al Barça: «¿La situación de Rabiot? Son temas de otros clubs, no nos conciernen».

Ya en cuanto a su próximo rival liguero, Valverde se mostró cauto e ilusionado por despedir el año con una victoria en el Camp Nou y consolidando el liderato: «El partido contra el Celta será complicado, porque tienen grandes jugadores y una buena estructura. Es importante porque queremos cerrar el año manteniendo, como mínimo, la distancia con los rivales».