Polémica iniciativa Tebas: «Conseguiremos jugar en el extranjero la temporada que viene» Javier Tebas, presidente de LaLiga. / J.P. Gandul (Efe) «La mayoría de los clubes quieren. Por tanto seguimos trabajando en la línea judicial», señala el presidente de LaLiga, después de que el Barça asumiese la imposibilidad de celebrar el partido contra el Girona en Miami EFE MADRID Jueves, 13 diciembre 2018, 16:22

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha señalado que, a pesar de que este año no conseguirá que se dispute un partido de la competición en el extranjero, ocurrirá en el futuro.

«El Barcelona no se ha salido de la ecuación, hay que leer bien su comunicado. Quiere seguir jugando un partido fuera de España, pero dice que quiere el consenso de las organizaciones. Pero quiere seguir jugando como he oído a Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, decir que el Valladolid también jugaría fuera», ha indicado. «La mayoría de los clubes quieren. Por tanto seguimos trabajando en la línea judicial. Hay que agradecer al Barcelona y al Girona que hayan puesto el tren en las vías aunque no vamos tan rápido como yo deseaba. Pero lo conseguiremos la temporada que viene», ha añadido.

Sobre la posición de Real Madrid y Barcelona en este aspecto, ha declarado: «No nos equivoquemos, las negativas son diferentes. El Real Madrid dice que no quiere ir a jugar, porque puede adulterar la competición, y el Barcelona ha dicho que sí quiere, así que su negativa no es la misma. El objetivo es que la temporada que viene el Barcelona pueda estar igualmente».

Tebas ha explicado en qué momento se encuentra la situación: «Hay una demanda principal que continúa y, después de esa demanda principal, que se basa en poder jugar un partido fuera de España, habíamos pedido medida cautelar que era jugar este partido en Miami. Hemos retirado la cautelar, pero la principal sigue adelante buscando poder jugar un partido de Liga fuera».

«No tengo un comportamiento obsesivo»

El mandatario ha salido además al paso de las declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en las que le acusaba de tener un comportamiento obsesivo: «No tengo un comportamiento obsesivo. No está acostumbrado entonces a pelear las cosas en las que uno tiene derecho o no».

«No es un comportamiento obsesivo de Javier Tebas, en todo caso será un comportamiento obsesivo de la comisión delegada de LaLiga que lo aprobó por unanimidad. Cuando los clubes por unanimidad de su comisión delegada aprobaron eso, no es obsesivo. Defiendes los acuerdos que han tomado los clubes», ha agregado.

En cuanto a dónde está dispuesto a llegar, ha afirmado: «Hasta el final, donde estoy llegando. Hemos ido a los tribunales y hasta el final. Además, insisto, a fecha de hoy no tenemos ninguna comunicación de la federación diciendo que no se puede jugar. No existe ninguna comunicación por escrito de la UEFA ni de la FIFA». «Todo lo que hay son opiniones personales de algunos, no he oído a Ceferin diciendo que no se puede jugar un partido en Estados Unidos de LaLiga. Que cada uno opine y diga lo que quiera o intoxique diciendo cosas que no son», ha indicado en la celebración del ochenta aniversario del diario 'Marca'.

Asimismo ha incidido en que la idea de hacer coincidir la final de la Copa del Rey fútbol con la Copa del Rey de fútbol sala y con la Copa de la Reina el mismo fin de semana, y en la misma ciudad, partió de su organismo. «Lo sabe y si no recuerdo mal, porque había un proyecto que se trabajó en LaLiga en ese aspecto, está hasta por escrito. Yo le dije personalmente que si se hacen coincidir por calendario otras finales de fútbol sala y de fútbol femenino me parecería una buena idea. Me parece muy bien que lo haga y no le reprocho que sea idea nuestra o no, es por el bien del fútbol. Ya soy mayor para esas cuestiones», ha manifestado.