Ter Stegen fragua la remontada del Barça Dembélé recibe las felicitaciones por el segundo gol del Barça. :: efe El alemán salvó al equipo azulgrana con 1-0 justo antes de los goles de Luis Suárez y Dembélé JESÚS BALLESTEROS Sábado, 22 septiembre 2018, 23:52

barcelona. Son los goles la salsa del fútbol. Sin ellos no habría victorias, pero con su ausencia también se definen partidos e incluso campeonatos. Ter Stegen se hizo mayúsculo en la tarde del estreno de Anoeta, para erigirse en los cimientos sobre los que el Barça construyó su remontada y victoria final frente a la Real Sociedad. Sigue pues invicto el líder de la Liga sumando sus partidos por victorias. La cuarta se fraguó tras sendos errores de Rulli en el área de la Real, pero sobre todo en dos inmensas paradas del meta azulgrana, que logró empequeñecer su portería ante Theo Hernández y Juanmi. La ausencia de puntería de los locales determinó el devenir del choque. Sobre todo, porque no jugó bien el Barça. No encontró el ritmo adecuado para generar ocasiones de peligro. Sirva como ejemplo que el primer tiro a puerta no llegó hasta pasada la primera media hora.

1 REAL SOCIEDAD F.C. BARCELONA 2 Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Moreno, Aritz, Theo; Illarramendi (Merino, m.82), Zubeldia, Rubén Pardo (Sangalli, m.81), Zururutuza (Jon Bautista, m.72); Juanmi y Oyarzabal. Barcelona Ter Stegen; Semedo (Coutinho, m.46), Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Rafinha (Busquets, m.56), Sergi Roberto; Dembélé (Vidal, m.76), Suárez y Messi. Árbitro Del Cerro Grande (Madrid). Amonestó a Zurutuza e Illarramendi. Goles 0-1, m.12: Aritz Elustondo. 1-1, m.63: Luis Suárez. 1-2, m.66: Dembelé. Incidencias. 26.756 espectadores llenaron el nuevo estadio de Anoeta sin pistas de atletismo.

En la primera mitad, Messi buscaba el balón retrasando su posición, pero el cuadro donostiarra estaba notablemente plantado y lo dejaba todo a un posible contragolpe. Si bien, el gol llegaría a balón parado tras un soberbio disparo de Elustondo, que se adelantó a la zaga culé y que hizo imposible la intentona de Ter Stegen.

Sería la única que el portero azulgrana no alcanzaría a tapar en toda la tarde. El recital del guardameta alemán en Anoeta fue magistral. Sería clave en la remontada azulgrana pese a que suya no sea la gloria de los goles. Porque justo antes de los que marcaran Luis Suárez y Dembélé, el portero internacional del Barça sacaría dos goles cantados, en sendos uno contra uno, a Theo Hernández y Juanmi en dos minutos.

Se lamentaba Anoeta, que caería en el amargor cuando su portero Rulli erró en otras tantas salidas. No fallaron ni Luis Suárez ni Dembélé.