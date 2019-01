Solari sacude la filosofía del Real Madrid Santiago Solari da indicaciones a sus futbolistas. :: Susana Vera El argentino altera el 'statu quo' del vestuario y prima la contención por encima del ataque ÓSCAR RIBOT MADRID. Martes, 22 enero 2019, 00:15

En tiempos de 'vacas flacas', Santiago Solari ha optado por sacudir la filosofía del Real Madrid, dinamitando el 'statu quo' del vestuario y articulando una propuesta que prima el orden y la contención por encima del dominio y el fútbol ofensivo. Navega a contracorriente de las exigencias que dimanan del historial, plantilla y poderío económico del club al que defendió primero como futbolista y en el que se formó luego como entrenador. Un paso arriesgado que mantiene al equipo que tutela permanentemente en el alambre y que sólo pueden validar los resultados, que por el momento le salvan.

En la cuerda floja volvió a estar el Real Madrid en su visita a Heliópolis. Ceballos dio oxígeno a Solari tras dos batacazos consecutivos en Liga. De no ser por ese tanto, al rosarino le habría caído una somanta de críticas por la ramplona versión que ofreció su equipo en una segunda parte en la que el Betis llegó a rozar incluso la victoria.

El Real Madrid cerró ese duelo con un exiguo 26% de posesión, la cifra más baja del conjunto de Concha Espina en ocho años. Hay que remontarse a la campaña 2010-2011 para encontrar un guarismo más ínfimo por parte de los blancos, que dirigidos por Mourinho quedaron a merced del Barcelona de Guardiola.

Sabedor de las profundas lagunas que tiene en el frente ofensivo, Solari se ha aprestado a intentar cerrar la brecha en su retaguardia. Intentar encajar lo menos posible es el mantra del argentino, toda vez que a sus pupilos la portería contraria se les hace muy pequeña.

Solari cambió el esquema con tres centrales, dos carrileros y dos pivotes para embotellar al Betis. Funcionó durante la primera parte pero no en la segunda. No es probable que envide muchas veces con tres centrales. Pero más allá de la fama que acompaña a este esquema, normalmente desdeñado por los grandes, el encuentro ante el Betis arrojó en el segundo periodo una imagen impropia del Madrid, encajonado como ante el Huesca o el Rayo, aferrado a una pírrica victoria que estuvo a punto de no ser tal.