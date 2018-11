Solari: «El Eibar le metió dos cojones» Domingo, 25 noviembre 2018, 01:17

Santiago Solari aseguró tras su primera derrota en el cargo que el Eibar «le metió dos cojones» y su equipo «no estuvo a la altura». «No hemos estado bien y lo asumimos», aseguró a Bein. «Tenemos que trabajar mejorar y corregir los errores. Ellos han estado muy bien, les ha salido todo. Hay que felicitarles. Le metió dos cojones y no estuvimos a la altura», añadió.

Para el técnico madridista la solución a los problemas está en el trabajo y pidió que no se sacaran conclusiones a las declaraciones de jugadores como Varane, quien nada más acabar apuntó a un problema colectivo del Real Madrid. «Las entrevistas que hacéis a pie de campo, con las pulsaciones a 200, son difíciles. No tenéis que sacar conclusiones de eso ni las voy a sacar yo. Es un resultado duro que no esperábamos», manifestó.