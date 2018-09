Theo y Juanmi, sancionados con cuatro y tres partidos

Marcelino: «Me siento vigilado»

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, aseguró este martes que el colegiado Jaime Latre «no relata la realidad de los hechos» previos a su expulsión el pasado domingo ante el Villarreal, ya que «ninguno me advirtió de una posible expulsión» y añadió que no se siente «igual tratado» que otros técnicos de Primera división.

Marcelino fue expulsado en el minuto 60 del partido del pasado domingo en La Cerámica ante el Villarreal por, según Jaime Latre, «por protestar de forma ostensible una de mis decisiones, habiendo sido advertido previamente», algo que el asturiano negó esta tarde.

El entrenador asturiano, visiblemente molesto, insistió en que se siente «vigilado» por el estamento arbitral y que no se considera «igual tratado» que alguno de sus colegas y recordó que nunca ha sido expulsado por insultar o menospreciar a un colegiado. «Vuelvo a insistir. Es obvio que sí que me siento vigilado. No sé por qué, pero llevo 15 años de profesional y nunca he insultado ni menospreciado a un árbitro, lo demás son valoraciones subjetivas y en este caso sin ni siquiera una advertencia se me echa del campo», dijo Marcelino.

«Cuando no hay motivo muy grave para echar a un entrenador, estoy de acuerdo con ser amonestado. Hemos visto esta jornada episodios más duros de profesionales y ni siquiera han visto un amarilla. No me puedo considerar igual tratado que el resto», agregó el entrenador asturiano.