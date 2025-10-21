LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El barcelona Villarreal de la pasada campaña. Efe

Cancelado el Villarreal-Barça de Miami

La promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 21 de octubre 2025, 21:42

No habrá partido de Miami. El duelo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de Liga, que se iba a disputar en Estados Unidos no se jugará finalmente. LaLiga ha informado que tras las conversaciones mantenidas con la promotora del partido, Relevent, ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

Por lo tanto, el enfrentamiento que iba a tener lugar el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium, un recinto de más de 65.000 espectadores, se ha aplazado hasta nueva fecha.

Comunicado de LaLiga

LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante.

La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español.

Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional. Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición.

Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

