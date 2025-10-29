El Real Madrid es el líder más eficiente de las cinco grandes ligas

Vaso medio lleno o medio vacío según se mire, lo cierto es que el Real Madrid es, a día de hoy, el líder más eficiente ... de las cinco grandes ligas. El conjunto dirigido por Xabi Alonso gobierna el campeonato español con cinco puntos de ventaja sobre el Barça tras imponerse por la mínima en cinco de las diez primeras jornadas, un registro sin parangón entre sus pares en los campeonatos estrella del Viejo Continente a la hora de lograr los resultados deseados destinando para conseguirlos la cantidad más reducida de goles necesaria.

El Arsenal lleva la voz cantante en la Premier League con 22 puntos que son el fruto de los siete triunfos, un empate y una derrota que han cosechado los pupilos de Mikel Arteta en las nueve fechas que han disputado los 'gunners'. De esas siete victorias, cuatro se produjeron a raíz de resultados ajustadísimos frente a Manchester United (0-1), Newcastle (1-2), Fulham (0-1) y Crystal Palace (1-0), mientras que el cuadro londinense superó de forma más solvente al West Ham (2-0) y goleó a Leeds (5-0) y Nottingham Forest (3-0).

En Italia es el Nápoles el que marca el paso de la Serie A con 18 puntos en ocho jornadas, los mismos que ha recolectado una Roma que ocupa el segundo puesto al tener peor 'golaveraje'. La escuadra partenopea, campeona el curso pasado, ha sumado dos derrotas –contra el Milan y el Torino- y seis victorias, tres de las cuales las materializó con solo un gol de diferencia sobre sus adversarios. Cagliari (1-0), Pisa (3-2) y Génova (2-1) mantuvieron vivas sus opciones contra el cuadro de Antonio Conte hasta el último momento, especialmente el Cagliari, que solo hincó la rodilla con un tanto de Zambo Anguissa en el descuento.

Otra pelea cerrada es la que mantiene en la Ligue 1 el PSG, que aventaja por solo un punto al Lens y únicamente tiene dos de renta sobre el Olympique de Marsella y el Lyon. A esta situación poco habitual en los últimos años para el gigante parisino ha llegado el cuadro dirigido por Luis Enrique como consecuencia de seis victorias, dos empates consecutivos frente al Lille y el Estrasburgo y una derrota que le infligió el Olympique de Marsella. Por lo que atañe a esos seis triunfos, solo dos los logró por la mínima, ambos en las dos primeras jornadas, que le cruzaron con el Nantes (0-1) y el Angers (1-0). El vigente campeón de Europa se impuso con más holgura a Lens (2-0) y Auxerre (2-0) y goleó al Toulouse (3-6) y el Brest (0-3).

Nada que ver con el autoritario dominio de la Bundesliga que está llevando a cabo el Bayern de Múnich. No es solo que la escuadra de Vincent Kompany haya firmado un pleno de triunfos en las ocho jornadas disputadas hasta la fecha, condición que ha extendido también a la Champions, donde lidera la fase liga con nueve puntos de nueve posibles, sino que ha triturado a todos los contrincantes que le han hecho frente en el campeonato germano con las salvedades del Augsburgo, que cayó por 2-3 ante el coloso bávaro en la segunda jornada, y del Borussia Dortmund, que sucumbió en 'Der Klassiker' por 2-1.

Mbappé y Courtois son las claves

Así las cosas, ninguno de esos líderes iguala el porcentaje de victorias ajustadas que ha obtenido un Real Madrid que se está acostumbrando a vivir en el alambre con más frecuencia de la que le gustaría a sus aficionados. El equipo de Xabi Alonso abrió la temporada batiendo a Osasuna con un solitario gol de Mbappé, desde el punto de penalti, y también superó con apuros a Mallorca (2-1), Real Sociedad (1-2), Getafe (0-1) y Barça (2-1).

Aunque el resultado de este último duelo fue engañoso, dado que los blancos dispusieron de ocasiones suficientes para imponerse con mayor contundencia al conjunto azulgrana, el clásico mantuvo en vilo hasta el último suspiro a la parroquia merengue, que tuvo algo más de sosiego en los tramos finales de los pleitos que midieron a los blancos con el Oviedo (0-3) -otro partido con marcador mentiroso puesto que el cuadro visitante alcanzó el minuto 82 con solo un tanto de ventaja y el bloque carballón estuvo cerca de empatar con un disparo al palo de Sibo antes de que Mbappé y Vinicius sentenciasen-, Espanyol (2-0), Levante (1-4) y Villarreal (3-1).

Las figuras de Courtois y de Mbappé están siendo determinantes para que el Real Madrid pueda presumir del liderato tras hacer alarde de semejante economía de esfuerzos. El cancerbero belga acumula cuatro porterías a cero en diez jornadas, mientras que el delantero francés, que ha visto puerta en nueve de las diez fechas ligueras, ha abierto el marcador en cinco ocasiones.