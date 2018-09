La Real invoca el espíritu de Atocha ante el Barça Los donostiarras estrenan el nuevo Anoeta, sin pista de atletismo, ante un equipo culé que busca mantener el liderato P. RÍOS Sábado, 15 septiembre 2018, 00:10

barcelona. Inaugurado en 1993 tras quedarse obsoleto el mítico Atocha, donde los jugadores sentían el aliento de los aficionados en las bandas, Anoeta siempre se criticó que la pista de atletismo le restaba ambiente futbolístico. 25 años después, la Real Sociedad, no sin incertidumbre hasta la última semana por el estado de las obras, volverá a sentir a sus seguidores más cerca, ya sin la separación de las ocho calles. Y lo hará en su estreno liguero en casa ante el líder, un Barça que ya está avisado. «Ya no existe la pista de atletismo y apretarán más. Sabemos fuera de casa cómo juegan los rivales. Nos someten a mucha presión. No es lo mismo jugar en casa que fuera. Necesitamos comenzar bien, no como ante el Huesca, que nos metió un gol en el minuto 2», avisó ayer Ernesto Valverde.

El técnico del Barça recordó: «Para nosotros es históricamente difícil jugar en el campo de la Real Sociedad, aunque ganamos el año pasado y rompimos el maleficio». Se refería el Txingurri a que el equipo donostiarra sólo ha perdido un partido en casa contra el Barça en toda una década, el 2-4 del año pasado. Por ello, aunque garantizó rotaciones pensando en el PSV en la Champions, no serán demasiados cambios: «Claro que tengo en cuenta el calendario. Hay jugadores que vienen de lejos tras viajar con sus selecciones, hay jugadores con molestias y evidentemente que puede haber cambios». Uno es seguro, ya en la convocatoria, pues entró Rafinha por Arthur, que paga el viaje a Estados Unidos con Brasil. Carles Aleñá echará una mano al filial y de paso adquirirá ritmo competitivo. Quizás descansen de inicio Coutinho y Umtiti, que disputó todos los minutos con Francia.

ONCES PROBABLES

Más bajas tiene la Real, como Willian José, su máximo goleador; Adnan Januzaj, inédito esta temporada: o Sandro Ramírez, que se pierde por lesión el choque contra su exequipo.