Reacción culé sin Umtiti Ernesto Valverde. :: efe Tras los tropiezos ante Girona y Leganés, el Barça recibe al Athletic con el francés lesionado P. RÍOS BARCELONA. Viernes, 5 octubre 2018, 23:09

Tras sumar sólo un punto de los seis últimos en juego, el Barça necesita reencontrarse con la victoria en el Camp Nou ante el Athletic antes de visitar al Tottenham en la Liga de Campeones. El empate ante el Girona y la derrota en Leganés no han impedido que mantenga el liderato compartido con el Real Madrid, pero sí han creado dudas respecto al juego, el sistema descompensado e incluso se ha cuestionado la actitud.

A la preocupación deportiva se suma el temor a una grave lesión de rodilla de Umtiti, quien no se entrenó ayer. A corto plazo no inquieta. El francés ya era baja por sanción ante el Tottenham y se intuía que Lenglet, cumplido en Leganés su castigo por la roja ante el Girona, iba a ser titular ante el Athletic para viajar a Londres con ritmo competitivo y automatismos adquiridos. Además, Umtiti, sin salir en las fotos de los goles como Piqué, transmitía que la euforia del Mundial ganado por Francia todavía no la había asimilado, con actitudes y gestos de crack que le llevaban a tomar malas decisiones en el césped. A largo plazo sí sería un problema porque Umtiti, por su capacidad para jugar por la derecha, es el central zurdo llamado a dar descanso a Piqué. «Son sólo molestias, esperamos tenerlo pronto», tranquilizó Valverde, quien no descartó jugar con dos zurdos, Lenglet y Vermaelen, ante el Athletic. Se quedó fuera de la lista Umtiti junto a cuatro descartes por decisión técnica: Malcom y los habituales Denis Suárez, Aleñá y Samper.

El Athletic de Bilbao también llega con muchas dudas, asimilando todavía la atrevida apuesta de Berizzo, muy exigente en lo físico por su presión avanzada e individual por todo el campo. Arrancó un empate (1-1) al Real Madrid, pero se dejó igualar un 2-0 ante el Betis y viene de caer 0-3 frente al Villarreal en San Mamés. Lekue es la única baja obligada.