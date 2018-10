Jornada 9 Ramos: «Lopetegui tiene todo el apoyo del vestuario» Ramos, al final del partido. / EFE El defensa reconoció haber hablado con Florentino Pérez tras el partido y aseguró que antes de destituir a un entrenador «siempre se pregunta a los jugadores» COLPISA Madrid Sábado, 20 octubre 2018, 17:10

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dejó claro, tras la derrota de su equipo ante el Levante, que «solo queda trabajar» para revertir la situación de un equipo blanco que acumula cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas. «Esperamos que con trabajo seamos capaces de cambiar esto. Solo queda trabajar y trabajar», dijo.

Cuestionado sobre una posible destitución de Julen Lopetegui, el defensa quiso mostrar su apoyo al técnico. «Siempre he dicho que los cambios de entrenador no son buenos para un grupo. Nosotros no tomamos estas decisiones pero te puedo decir que Julen tiene todo el apoyo del vestuario», declaró

Ramos reconoció que había hablado con el presidente tras el partido pero no quiso dar detalles. «No voy a contar lo que hemos hablado», afirmó, para después asegurar que su opinión no es importante a la hora de decidir si Julen Lopetegui continúa como técnico blanco. «A mi si me piden opinión la doy, pero no creo que la decisión de destituir a un entrenador dependa de lo que diga un jugador. Pero obviamente siempre antes de una decisión así se pregunta», aseguró.

Para el capitán blanco, el equipo debe hace autocrítica. «Si que es cierto que somos los primeros que tenemos que hacer autocrítica. A veces la suerte no está a tu favor pero hay que hacer lo posible para que eso cambie. El equipo está trabajando y quizás tengamos que mejorar esos errores idnividuales que nos cuestan goles en contra», destacó.

Por último, el andaluz dijo «estar agradecido» a sus críticos porque, según el defensa, son los que le «motivan a trabajar cada día» y «los responsables» de su éxito. «Ahora tenemos que hablar en el campo», concluyó.