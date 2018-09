La FEF pide más documentación para que Barça y Girona jueguen en Miami EFE Sábado, 22 septiembre 2018, 00:19

MADRID. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que sigue «siendo optimista» sobre la celebración en Miami del partido Girona-Barcelona después de recibir una carta de la Federación Española de Fútbol en la que le pide más documentación.

«Nos están pidiendo más documentación y es lo que vamos a preparar. Es una carta bastante larga, no la he leído entera, pero sigo siendo optimista. No está diciendo que no, está pidiendo más documentación para poder resolver en derecho. Que evidentemente muchas ganas no tiene lo tengo claro», dijo.

Al término de la reunión de la Comisión Delegada de LaLiga, Tebas leyó el último párrafo del escrito de la RFEF, en el que le comunica que no puede «avanzar en la tramitación» hasta que no remita «la documentación aclaratoria y se garantice el debido cumplimiento de los preceptos legales para poder resolverla conforme a derecho y a las reglas y criterios que puedan fijar la FIFA y la UEFA».

«Una cosa es que uno no tenga intención, que no le guste o que al presidir una federación tenga que resolver en derecho, porque hay muchísima responsabilidad y más con el hecho de llevado un partido a Tánger. Con él no he podido hablar pero todo lo que se habla de adulteración de la competición pues también allí se puede dar, eso puritanismo deportivo que no existe», señaló. Tebas explicó que tanto él como los presidentes de Girona y Barcelona han pedido ver al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y confirmó que desde LaLiga se mandará la documentación que le han pedido. LaLiga no se marca una fecha concreta para tomar otras iniciativas.