Pardo sentencia al Real Madrid Rubén Pardo festeja su gol en el Bernabéu, el segundo y definitivo de la Real Sociedad ante el Real Madrid. :: efe/Fernando Alvarado El riojano marca en el Bernabéu en la victoria de la Real Sociedad ante un rival que vive en un error permanente AMADOR GÓMEZ MADRID. Domingo, 13 enero 2019, 23:35

Ni siquiera consiguió el Real Madrid frente a la Real Sociedad un empate de los que según Santiago Solari no habría que subestimar, porque el equipo blanco, en caída libre, volvió a perder ante su afición a causa de su relajación inicial y sus errores en defensa y ataque, sin pegada y sin ayuda del VAR. Rubén Pardo, centrocampista de Rincón de Soto, selló la victoria txuri urdin con su remate de cabeza. Antes de ese gol, en los últimos suspiros, William José había adelantado a su equipo en el minuto 3, gracias a una pena máxima.

0 REAL MADRID REAL SOCIEDAD 2 Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo (Reguilón, min. 77), Modric, Casemiro (Isco, min. 57), Kroos (Ceballos, min. 80), Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Real Sociedad Rulli, Aritz (Zaldua, min. 69), Llorente, Héctor Moreno, Aihen Muñoz (Zubeldia, min. 84), Illarramendi, Zurutuza, Januzaj, Merino (Rubén Pardo, min. 73), Oyarzabal y Willian José. Árbitro Munuera Montero (Andaluz). Tarjetas amarillas a Willian José, Modric e Isco; y a Lucas Vázquez, en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el minuto 61. Goles 0-1: m. 3, Willian José, de penalti; 0-2: m. 83, Rubén Pardo.

El explosivo Vinicius, que dio una exhibición, aunque le faltó culminar, fue víctima de un penalti en el minuto 65, pero no hubo videoarbitraje y el Real Madrid cedió tres puntos más ante una Real que se aprovechó de una pena máxima cometida por Casemiro al minuto y medio de partido y de la expulsión de Lucas Vázquez. También de que el árbitro y el VAR ignoraron un claro derribo de Rulli a Vinicius cuando el Madrid ya jugaba con diez, por lo que, agarrados a la polémica, los blancos sufrieron una nueva y dolorosa derrota, provocada, sobre todo, porque el equipo que tanto añora a Cristiano Ronaldo no tiene gol.

Cierto es que el Real Madrid mereció como mínimo un gol en una primera parte en la que reaccionó muy bien tras el tempranero golpe recibido -con Marcelo dormido y equivocación posterior de Casemiro-, dominando y teniendo ocasiones, con Vinicius y Benzema muy enchufados arriba, aunque no tuvieron los blancos contundencia ofensiva. El poste también evitó un tanto al filo del descanso de Lucas Vázquez. Rulli ya había salvado a la Real en la primera parte a disparo de Modric cuando los blancos estaban volcados en el área contraria, moviendo bien la pelota contra un conjunto dedicado a defender que dispuso de un solo disparo a portería, el del penalti, mientras que el Madrid generó 11 disparos.

Nada más acabar el partido, el Real Madrid anunció el fichaje de Brahim Díaz, hasta junio del 2025

También pudo encontrar portería Vinicius al comienzo del segundo tiempo, cuando la Real se salvó bajo palos de una doble ocasión madridista, después de que el conjunto blanco volviese a saltar al campo desconcentrado, dejando muchísimas dudas en defensa. Sin embargo, el equipo donostiarra no se aprovechó tampoco de las debilidades defensivas del Real Madrid para intentar dar la puntilla.

Sin centro del campo, el choque se convirtió en un ida y vuelta muy peligroso para el Madrid. A la Real Sociedad le resultaba relativamente fácil plantarse ante Courtois, porque los blancos no sujetaban en el centro del campo y su defensa tenía que multiplicarse atrás. Acababa de salir Isco por Casemiro, pero el intento de reacción con el malagueño que no gusta a Solari se frustró con la expulsión de Lucas Vázquez.

Al Madrid, esta vez sí, ya no le quedó otro remedio que echarse atrás para no poner en peligro la sentencia de la Real en alguna contra. La gran polémica llegó en el minuto 65, cuando Rulli le hizo un penalti a Vinicius, pero el árbitro no señaló la pena máxima y los colegiados del VAR no dieron señales cuando debía haber avisado a Munuera de que tenía que revisarse el derribo del guardameta al brasileño.