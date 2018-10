Modric rompe el duopolio Luka Modric, con su premio. Uno más en su carrera. :: efe Claro color madridista entre los galardonados, con dos españoles como De Gea y Ramos entre los premiados en Londres El croata es elegido por la FIFA mejor jugador ante la ausencia de Ronaldo y Messi, los dos ganadores anteriores RODRIGO ERRASTI MADRID. Lunes, 1 octubre 2018, 22:33

FIFA se esfueza en que los premios 'The Best' sean considerados los 'Oscar' del fútbol pero las ausencias de algunos nominados no favorece a ello. Así sucedió en Londres donde Cristiano Ronaldo, consciente de que no iba a ganar el premio a mejor jugador, no acudió a ver cómo el que había sido su compañero Luka Modric iba a ser reconocido por su espectacular campaña, cerrada con el éxito mundialista para su pequeño país, Croacia, que rozó la gloria en la final ante Francia. Dos españoles fueron galardonados: Sergio Ramos, que ya ganó el premio a mejor defensa de la UEFA hace unas semanas en Mónaco, y David de Gea, elegido el mejor guardameta en el once de la FIFA. Este equipo se lleva eligiendo desde 2005, gracias a la ayuda del sindicato mundial de jugadores profesionales (FIFPro) y se decide con la opinión de los jugadores de todo el mundo. Ellos, 25.000 jugadores de 65 países, son los únicos que tienen voz y voto (todos y por igual) en la eleccion de los mejores once.

Bajo palos el elegido fue un De Gea al que los jugadores le valoraron su gran año con el United (era el portero con mejor porcentaje de paradas y goles encajados de los cinco nominados con 0,76% por partido) y que se suma a Dida Buffon, Casillas y Neuer. En defensa repitió Sergio Ramos, junto a Dani Alves y dos compañeros de equipo como Marcelo y Varane, que también ganó el Mundial de Rusia con Francia como Kanté y Mbappé que junto a Modric, Hazard y los ausentes Cristiano y Messi completaron el mejor once.

Fue curioso ver en la tribuna a Zinedine Zidane, el hombre que dirigió al Madrid a su histórico triplete de 'orejonas' consecutivas, pidiendo el premio Puskas al mejor gol para Gareth Bale... cuando en la final de Kiev decidió que fuera suplente ante el Liverpool. Precisamente la estrella 'red', Salah fue el elegido pese a que otros tantos parecían más espectaculares.

Zidane tampoco ganó el premio a mejor técnico, algo que logró en 2017 tras ser segundo en 2016, ya que el galardonado fue su amigo Didier Deschamps, el tercero de la historia en conquistar el Mundial como entrenador y jugador. El mismo galardón en categoría femenina fue para Reynald Pedros, histórico internacional y excompañero de Zizou y Deschamps en la Euro 1996, que llevó al Lyon al doblete: Champions League y liga francesa. El premio a la mejor jugadora fue para Marta, que este año logró la Copa América y que es una habitual de los premios ya que había logrado el premio a la futbolista más destacada otros cinco veces consecutivas.

El premio a la mejor afición fue para Perú, ya que se calcula que unos 40.000 aficionados andinos viajaron a Rusia para presenciar el debut de su país en un Mundial. El momento más emotivo de la gala, presentada por el actor Idris Elba, fue cuando Paolo Maldini y Pierlugi Collina entregaron el premio Fair Play del año a Lennart Thy, delantero alemán del VVV-Venlo que fue baja contra el PSV para donar sangre para salvar a un paciente ingresado por leucemia.