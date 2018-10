La 'manita' acaba con la 'era Lopetegui' en sólo 138 días Julen Lopetegui gesticula durante el partido disputado ayer en el Camp Nou con Chendo a su lado. :: reuters El Madrid airea que hoy destituirá al vasco, al que firmó cuando era seleccionador, después de la goleada de ayer RODRIGO ERRASTI Lunes, 29 octubre 2018, 00:55

madrid. Julen Lopetegui ya sabía que perder el Clásico podría costarle su continuidad en el Real Madrid. La tarde ya no empezó como imaginaba: el Barça se adelantó con gol firmado por Coutinho, aunque obrado por un Jordi Alba que había defendido su labor en los días previos, sin entrar en unos detalles que sí dio 'Aguerre II', su 'aita' Jose Antonio, en 'El Mundo'. «Cuando las cosas se empiezan a torcer el culpable es el entrenador. Y no es así. Cristiano metía 50 goles. Aquí falta él, falta un goleador destacado. Ni uno. No se le ha traído ninguno. Que si Neymar o este otro pero no ha llegado nadie... A mi hijo le han robado 50 goles».

Tras el 1-0 no hubo reacción madridista y de hecho Varane, desconocido desde el Mundial, cometió un penalti -visto por el VAR- que supuso el 2-0, una cuesta arriba terrible para un equipo con urgencias como este Real Madrid de Lopetegui, que sabía que debía mutar a los suyos y optó por una defensa de tres, con Casemiro junto a Ramos y Nacho, con Marcelo de carrilero con Lucas en el otro costado por el lesionado Varane. Se notó que el equipo era otro, con más alma, orgullo e ideas claras. Marcó Marcelo y apenas unos segundos después Modric se topó con el palo. Lo mismo que Suárez en el otro área, cuando la afición empezó a temer por la reacción de un Real Madrid que tuvo ocasiones para haber igualado, pero a Isco y Benzema les faltó tino cuando el partido olía a 2-2. Valverde se blindó con Semedo por Rafinha y adelantó a Sergi Roberto, movimiento definitivo en la resolución del duelo.

Fue más decisivo que un apagado Asensio, bala elegida por Julen para buscar el empate antes del tercero local. Llegó en un cabezazo de Luis Suárez, que estuvo a punto de irse al vestuario por una patada a destiempo a Nacho, lo que hubiese impedido firmar su 'hat-trick' y rozar el 6-1 sólo frenado por Courtois tras el quinto de Arturo Vidal.

LAS REACCIONES Sergio Ramos Capitán del Real Madrid «Si destituyen a Lopetegui, no es decisión nuestra; ¿Conte? El respeto se gana, no se impone...» Ernesto Valverde Entrenador del FC Barcelona «Es una barbaridad decir que el Real Madrid está liquidado, no quiero que despidan a Lopetegui» Casemiro Centrocampista del Real Madrid «No podemos culpar al entrenador del 5-1, somos los jugadores los que damos la cara en el campo»

La imagen de Florentino Pérez en la prolongación, con el móvil en la mano y gesto desencajado, recordó a la vista el día del 0-4 en 2015, cuando puso la cruz a Rafa Benítez, y pareció el preludio a un adiós a la 'era Lopetegui' que se cerrará de manera abrupta tras sólo 138 días -anunciado siendo seleccionador- con el equipo noveno; a 7 puntos del líder y a solo 6 del descenso tras lograr un punto de los últimos 15. El vasco reconoció que «es un palo duro pero tengo fuerzas. Todo es reversible. No tomo las decisiones. La responsabilidad deportiva cae siempre en el técnico. Aquí ganamos todos y perdemos todos. Estoy convencido de que el Madrid va a celebrar a final de temporada». En el caso de que lo haga ya será sin él. Antonio Conte le sustituirá.