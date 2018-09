El Madrid se prueba en la caldera Bale observa a Modric y Mariano durante el entrenamiento de ayer en Valdebebas. :: efe El conjunto blanco, sin Isco y Carvajal, visita el Pizjuán, estadio donde sólo ha ganado una de las últimas ocho veces DAVID VARELA MADRID. Miércoles, 26 septiembre 2018, 00:52

El Sevilla-Real Madrid se ha convertido en algo más que un clásico de la Liga. El equipo de Julen Lopetegui tiene hoy, a priori, su partido más complicado desde que comenzó la Liga y una buena prueba para testar el verdadero nivel del equipo. En su última salida, en San Mamés, el equipo blanco firmó un empate, que sumado a los antecedentes en el feudo sevillista, obligan al técnico vasco a extremar las precauciones. De hecho, la 'caldera de Nervión' cobra especial calor cuando llega el Real Madrid, como demuestra el hecho de que el Sevilla ha ganado en su estadio al equipo blanco seis de los últimos ocho duelos, con un empate (copero) y una victoria blanca (un 2-3 en la jornada 35 de la 2014-15). Si ampliamos el dato a las últimas 20 comparecencias, las derrotas aumentan a 12, con dos empates y sólo seis victorias blancas. «Si hay algún estadio que se lo ha puesto difícil al Madrid es el Sánchez-Pizjuán», recordaba Pablo Machín, técnico sevillista.

Para esta batalla, Julen Lopetegui recuperará efectivos, pero puede perder a dos piezas clave en su esquema. Las buenas noticias llegan por parte de Marcelo, Toni Kroos y Gareth Bale, ausentes en el duelo ante el Espanyol para darles descanso, y que salvo sorpresa serán titulares. El aspecto negativo lo ponen Isco y Carvajal. El malagueño fue operado este martes de «apendicitis aguda» y el lateral sigue con las molestias musculares tras un golpe en su muslo izquierdo ante el Roma. La baja de Isco podría dar una nueva oportunidad a Dani Ceballos -que fue titular ante el Espanyol- o haría que Lopetegui tuviera que cambiar sus planes con Modric, al que pensaba darle descanso ante el Sevilla después de que haya participado en los siete encuentros oficiales y tras la cascada de emociones de haber recibido el premio 'The Best'.

ALINEACIONES

Además, al Real Madrid no suele sentarle bien la resaca de los premios 'The Best', como demuestra que ha perdido su siguiente compromiso liguero a la ceremonia en las dos anteriores campañas. «No creo que los premios descentren a los jugadores», dijo Lopetegui. «No es lo que más me gusta pero forma parte del fútbol actual», se resignó. «La mayor motivación del equipo es lograr los tres puntos en un partido tremendamente difícil ante un rival que nos lo va a exigir». Es un reto, un objetivo y una ilusión que está por encima de premios», advirtió.

El Sevilla apela a la grada

Por su parte, el Sevilla llega tras recuperar la alegría con dos goleadas -una en la Europa League y la última en Liga ante el Levante-, pero con muchas bajas y la cautela que otorga el rival que tendrán enfrente. «El Madrid es un equipo de enorme pegada, tiene una muy buena contra... hagas lo que hagas van a tener sus oportunidades», avisaba Machín.

En lo deportivo, el técnico sevillista es consciente que «atacar al Madrid es difícil porque antes hay que quitarle el balón» y por ello mantendrá su plan de cinco defensas, con dos laterales con recorrido para hacer sufrir a Marcelo y a Odriozola. En el centro del campo, Roque Mesa volverá a ser el pivote inicial junto a Éver Banega, dejando a Franco Vázquez y a Sarabia por detrás de André Silva.