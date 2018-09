El Madrid choca contra Unai Simón Raúl García y Casemiro mantuvieron un duelo muy intenso ayer. :: reuters El joven portero fue el salvador del Athletic, que acusó su esfuerzo de la primera parte pero resistió AMADOR GÓMEZ MADRID. Sábado, 22 septiembre 2018, 23:52

El Real Madrid chocó contra Unai Simón, pero por un gol del suplente Isco y por su reacción con carácter consiguió sumar un punto en un duelo muy exigente en el siempre complicado San Mamés, en su primera prueba de fuego en la Liga, contra un Athletic que acusó el enorme esfuerzo realizado en el período inicial, en el que tuvo a los blancos contra las cuerdas en la recta final previa al descanso pero no aprovechó su momento. El Madrid se sobrepuso al marcador en contra y a la intensidad del Athletic y fue capaz de sacar un empate, que se hubiese convertido en victoria si no llega a ser por las fantásticas intervenciones de Unai Simón, salvador de su equipo hasta en cuatro grandes oportunidades de gol del equipo de Lopetegui.

1 ATH. BILBAO 1 REAL MADRID Athletic Unai Simón, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri, Dani García, Beñat (Mikel Rico, min. 81), Susaeta, Raúl García, Muniain (Capa, min. 54) y Williams (San José, min. 75). Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Modric (Isco, min. 61), Kroos, Ceballos (Casemiro, min. 46), Asensio, Benzema y Bale (Lucas Vázquez, min. 75). Árbitro González González (Castilla y León). Tarjetas amarillas a Yeray, Dani García, Capa, Yuri, Beñat, Carvajal y Lucas Vázquez y Unai Simón. Goles 1-0: min. 32, Muniain. 1-1: min. 63, Isco.

Al igual que el autor del empate fue suplente, Lopetegui dio descanso a Casemiro en la primera parte y el Madrid lo acusó, sobre todo después de que el Athletic y los blancos fuesen desarbolados al en los últimos minutos del primer tiempo. Con el tanto de Muniain el Real Madrid quedó tocado y se evidenció todo el desorden del conjunto de Lopetegui hasta el descanso. En ese gol que remachó casi en la línea el jugador navarro después de que Williams diese el último toque, volvió a quedar retratado Marcelo, que quiso adornarse en La Catedral con toques técnicos pero falló de nuevo a la hora de defender. Así lo pagó el Madrid en esa jugada de ataque del Athletic por la banda derecha, después de que el Madrid hubiese tenido oportunidad de adelantarse sólo tres minutos antes. Unai Simón realizó entonces un primer gran paradón a mano cambiada a disparo de Asensio.

Saltó al campo valiente el Real Madrid con esa sorprendente alineación con Ceballos en el once en lugar de Casemiro e Isco en el banquillo. La presión, sacrificio defensivo y empuje del Athletic anuló el juego de los blancos, tanto cuando tenían posesión como cuando tenían posibilidad de contragolpe. Además, no sólo el Athletic pasó a dominar en la recta final previa al intermedio, sino que llegaba con bastante peligro. En uno de esos ataques veloces y precisos de los de Berizzo se adelantó el Athletic y los blancos se desencajaron,

El encuentro estaba para Isco, que sólo dos minutos después de salir al campo y, libre de marca, cabeceó para poner el empate y relanzar a los madridistas, desbocados entonces en busca de la remontada. Entre medias de ese tanto Unai Simón volvió a salvar otro par de goles: a Sergio Ramos en el minuto 59 y a Asensio en el 68. Y antes debió retirarse lesionado Muniain, que había sido una auténtica amenaza para los blancos, y no sólo por su diana, y el Madrid se sintió sin él bastante más liberado. No por lesión, sino por decisión táctica, Lopetegui decidió sin embargo prescindir también de Bale, quien parecía intocable en este Real Madrid de nuevo tridente ofensivo en el que el galés, sin Cristiano Ronaldo, se había disparado con tantos, pases de gol y entrega. Al igual que Benzema, aunque el francés no tuvo contundencia ante uno de sus rivales preferidos, que resistió defensivamente e impidió más ocasiones visitantes.