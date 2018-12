El Madrid busca abrigo Ramos y Vázquez, ayer en el entrenamiento. :: efe Los blancos visitan por primera vez El Alcoraz con el objetivo de cortar la sangría lejos del Bernabéu ÓSCAR BELLOT MADRID. Domingo, 9 diciembre 2018, 00:50

Pese a las gélidas temperaturas que suelen marcar el invierno oscense -más templadas estos días-, el Real Madrid busca refugio en El Alcoraz contra su tiritona a domicilio. No está siendo una campaña fácil lejos del Bernabéu para los blancos, que claudicaron en el Sánchez-Pizjuán, Mendizorroza, el Camp Nou e Ipurua, sacando además un magro empate en San Mamés. Apenas dos victorias, en Montilivi y en Balaídos, que oponer a cuatro derrotas y unas tablas en siete visitas. Una sangría de puntos, catorce, que contrasta con su buen expediente como local.

Llega el Real Madrid a tierras aragonesas tras golear en Copa. Un encuentro que sirvió a modo de redención para futbolistas como Isco o Asensio que no viven tiempos de bonanza pero que se desquitaron con sendos dobletes de la pálida imagen que venían ofreciendo. No se espera sin embargo a ninguno de los dos en el once, al que regresarán varios baluartes a los que Solari concedió asueto en el choque contra el Melilla. Los problemas físicos de Reguilón dejan expedito el carril izquierdo para Marcelo, que retornará tras once días de ausencia. Al eje de la zaga regresarán también Ramos y Varane, mientras que Carvajal se asentará de nuevo en el lateral diestro tras oficiar en el zurdo durante la primera parte ante el Melilla.

ALINEACIONES

Además de Reguilón, son bajas Nacho, Casemiro, Kroos y Mariano, que tuvo que retirarse en la recta final de duelo copero. Todos ellos podrían llegar al Mundial de Clubes.