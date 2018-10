Luis Suárez toma las riendas del Barça y se pasa de frenada Ejerce de líder durante la ausencia de Messi y logra tres de los cinco goles en una día que no olvidará MELISA CABALEIRO Lunes, 29 octubre 2018, 00:55

«Tener al mejor jugador del mundo es un plus. Creo que tenemos que estar orgullosos por haber mostrado, pese a la falta de Leo, que somos un gran equipo y tenemos un gran entrenador», sentenció Luis Suárez, que se echó el equipo a la espalda por la baja de Messi. Ante el Inter fue el mejor del partido aunque no anotase y ante el Real Madrid se quitó esa espina. Y de la mejor forma, con un 'hat-trick' en el Camp Nou. Dos goles de cabeza y un penalti fueron sus aportaciones en un duro partido para los blancos, que se marcharon de Barcelona con un serio correctivo. Suárez no dejó de intentar el gol durante todo el encuentro e incluso tuvo la ocasión de hacer el sexto tanto blaugrana, que evitó Courtois con una espectacular parada. El uruguayo alcanzó importantes cifras durante el choque, igualando a Benzema en goles en un Clásico (9) e igualando a Messi en la lucha por el pichichi (7).

El charrúa coge así el testigo de Romario, el último jugador -sin contar a Leo Messi- en hacer un triplete ante el Real Madrid en un Clásico, convirtiéndose en el undécimo futbolista del Fútbol Club Barcelona que le hace tres goles en un partido al cuadro blanco.

Luis Suárez ya es leyenda de los Clásicos, al convertirse en el segundo jugador en toda la historia, tras Josep Samitier que marcó nueve goles en sus primeras once apariciones. Pero el delantero azulgrana también fue cuestionado por la fuerte entrada a Nacho, en una acción en la que llegó tarde y pisó duramente en el tobillo al defensa blanco. Si el colegiado hubiera sancionado esta acción con tarjeta roja, el uruguayo no podría haber realizado el que ya se ha convertido en su primer 'hat-trick' ante el conjunto blanco.