Lopetegui enseña sus variantes Nacho y Ceballos bromean con varios compañeros en la sesión de trabajo blanca en Valdebebas. :: efe El Real Madrid jugará con los menos habituales ante un Espanyol al alza JAVIER VARELA MADRID. Sábado, 22 septiembre 2018, 00:19

Tiempo de rotaciones en el Real Madrid. Julen Lopetegui buscará la cuarta victoria liguera -tras el empate en San Mamés- con un equipo diferente al que deslumbró ante la Roma en la Champions. Aunque todavía es el inicio de la temporada, la carga de minutos de algunos de los jugadores más importantes del club blanco empieza a ser excesiva y con unas semanas por delante cargadas de partidos, el choque ante el Espanyol en el Bernabéu puede ser el momento adecuado para que algunos jugadores se tomen un respiro pensando en que vienen cinco partidos en sólo 15 días. «Más que nunca se va a usar ese fondo de armario. Buscaremos siempre las mejores decisiones para tratar de ganar al rival, teniendo en cuenta el desgaste y de dónde vienes y cómo recuperamos», confesó el técnico. «Con siete partidos en poco tiempo tiene más lógica», aclaró.

En estas rotaciones, el que descansará seguro será Dani Carvajal, que junto a Sergio Ramos son los únicos que han disputado los 570 minutos (120 en la Supercopa de Europa, 360 en Liga y 90 en Champions) que ha jugado el Madrid -sin contar los del doble enfrentamiento de la selección española-. «Ha tenido un problemilla pero para mañana no va a estar. Intentaremos recuperarle para el día del Sevilla», confesó Lopetegui. Álvaro Odriozola, que todavía no ha debutado con la camiseta blanca, tiene todas las papeletas para estrenarse de blanco, aunque el técnico no quiso confirmarlo. Otro que puede tener opciones de ser titular ante el Espanyol es Nacho -que ha completado los mismos minutos con el Madrid que con la selección (180)- que podría entrar como recambio del capitán o en el lateral izquierdo en lugar de Marcelo, que sólo se perdió 30 minutos en el partido ante el Girona en Montilivi (120 minutos en la Supercopa de Europa, 330 en Liga y 90 en Champions) precisamente jugados por el multiusos madridista.

ALINEACIONES

Una situación similar ocurre en el centro del campo con Toni Kroos. Mientras que Modric, que ha tardado más en coger el ritmo por haberse incorporado más tarde por el Mundial, y Casemiro han tenido descanso, el futbolista alemán ha sido fijo en los planes de Lopetegui desde que comenzó la temporada. Kroos ha disputado 552 de los 570 minutos en lo que va de año y solo se perdió los últimos 18 de la Supercopa europea cuando el técnico buscó soluciones ofensivas a la desesperada. Su puesto podría ocuparlo Dani Ceballos, que ya fue titular ante el Getafe y el pasado sábado ante el Athletic. Otra zona del campo en la que puede haber rotaciones es la delantera. El vasco puede apostar por un ataque formado por Isco, Asensio y Mariano, con lo que daría descanso a Benzema (que sólo se ha perdido los últimos 28 minutos ante la Roma) y Gareth Bale (que ha sido sustituido en los cinco últimos partidos, pero siempre en el tramo final). Será un once más alternativo a lo que hemos visto en los últimos partidos, pero con esa duda que planea en la portería aunque parece que Courtois va a ser el portero ante el equipo 'perico'. Pero viendo los antecedentes en las decisiones de Lopetegui, puede pasar cualquier cosa porque «hay normalidad».