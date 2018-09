Primera Lopetegui: «Los 100 días en el banquillo del Madrid se me han hecho cortos» Julen Loeptegui, en rueda de prensa. / Efe El técnico vasco confiesa que «trataremos que sean muchos más e intentaremos mejorar al equipo» y reconoce que de momento al equipo le pone «un 10 en actitud» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 21 septiembre 2018, 14:07

Julen Lopetegui no cambia el gesto ni aunque cumpla sus primeros 100 días como entrenador del Real Madrid. No piensa ni en celebraciones ni en notas, «que se ponen al final del curso, como en el colegio», confesaba, y sí en el partido ante el Espanyol. Lo que sí desveló es que «los 100 días se me han hecho muy cortos, preparando al equipo y los entrenamientos». «Trataremos que sean muchos más e intentaremos mejorar al equipo», añadió al que de momento le pone «un 10 en actitud».

Su mejor partido desde que está en el banquillo del Santiago Bernabéu se pudo ver el miércoles ante la Roma en el estreno de la Champions League, aunque Lopetegui no quiere quedarse con los halagos externos y prefiere seguir apostando en su trabajo. «Nosotros no vivimos de la crítica, vivimos de nuestros análisis», dijo antes de añadir que no se conforma con nada y que siempre piensa en mejorar: «En todos los partidos ves cosas a corregir y este partido ya pasó y es historia».

El siguiente reto en este «partido a partido», como confesó Lopetegui es el Espanyol, que llega en posición de Champions y con buenas sensaciones tras su triunfo ante el Levante. «Va a ser un partido muy muy exigente», avisó el técnico. «De los que hemos tenido en el Bernabéu creo que el más exigente», insistió. «El Espanyol es un equipo muy mejorado, muy completo y que además tiene toda la semana para preparar el partido. Nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo y un gran partido», analizó el técnico del Real Madrid.

En lo que quiso pasar de puntillas fue en la rotación en la portería, donde sigue sin tener un portero titular. «Ellos entrenan fenomenal y compiten bien, hay normalidad», desveló. «Las cosas son mucho más simples que como se quiere mostrar fuera. Estoy encantado con el trabajo de los tres», finalizó.