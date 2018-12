El líder galopa a lomos de Messi Messi dispara a portería mientras Rochina intenta interceptar el lanzamiento. :: afp Triplete del argentino en la goleada al Levante, que aguantó más de media hora pero terminó sometido al pichichi JESÚS BALLESTEROS BARCELONA. Lunes, 17 diciembre 2018, 00:35

No es fácil asistir cada pocos días a una exhibición de Leo Messi y poder aportar algo novedoso sobre el astro argentino. El '10' sigue batiendo registros y haciendo historia en este Barcelona que ayer se subió, nuevamente, a lomos de su inspiración para golear al Levante y asentarse firmemente en la clasificación. Un análisis simplista podría reducir el choque del Ciutat de Valencia a la capacidad de un equipo con más potencial para aprovechar sus oportunidades. Suele ocurrir que, cuando cometes errores ante rivales como el Barça, pagas las consecuencias.

0 LEVANTE 5 BARCELONA Levante: Oier, Jason, Cabaco, Postigo (Prcic, m.70) Róber Pier, Rochina (Coke, m.70), Campaña, Bardhi, Toño, Boateng (Mayoral, m.62) y Morales. Barcelona Ter Stegen, Piqué, Vermaelen (Arthur, m.52), Lenglet, Rakitic, Vidal (Coutinho, m.78), Busquets, Jordi Alba, Dembélé (Denis Suárez, m.81), Messi y Suárez. Goles 0-1, m.35: Luis Suárez. 0-2, m.43: Messi. 0-3, m.47: Messi.0-4, m.60: Messi. 0-5, m.88: Piqué. Árbitro: González González (castellano-leonés). Mostró amarilla a Pier y Jason, por el Levante y a Dembele, Rakitic y Alba por el Barça. Expulsó con roja directa a Cabaco (m.76).

Pero la goleada se fraguó tanto en el estado de gracia del rosarino, como en la capacidad del Levante en cometer errores graves en zonas conflictivas. Así, el Levante, un equipo atrevido y con criterio, se fue al descanso con 0-2 y con medio partido resuelto porque no cuajaron sus llegadas a la meta de Ter Stegen y porque cometió gazapos donde está prohibido hacerlo. El equipo de Paco López ha dado sobradas muestra de ser un conjunto renovado futbolística y mentalmente desde que el de Silla cogiera las riendas. Y como si de aquel histórico 5-4 del pasado ejercicio se tratase, el conjunto grandota buscó la portería del portero culé como si no hubiese mañana. Pero aquella histórica victoria no tuvo reflejo en la noche valenciana y el Barça devolvió el agravio con una goleada que pudo ser de escándalo.

Dirán algunos que el fútbol es caprichoso o, quizá, injusto, pero un tiro de Boateng al larguero fue el detonante para que cambiara el guión del choque. En apenas ocho minutos, el equipo de Valverde se colocaba 0-2 con goles de Luis Suárez y Messi. En ambos fue el argentino protagonista, pero también hubo otro nexo de unión: un error del rival. El charrúa alcanzaba la docena de goles en Liga tras gran pase de Messi, mientras que el de Rosario galopaba y definía a la perfección después de que Busquets se aprovechara de un error de Rochina y viera la situación de su compañero en apenas unos segundos.

Piqué puso la guinda con una jugada que él inició en su área y que finalizó en la del Levante

Lo fácil es pensar que el Levante recibió un excesivo correctivo ante el líder del campeonato, pero el Barça está mostrando una versión más resultadista y eficaz para contrarrestar las mucha lagunas creativas que tiene aún en la medular aunque parezca osado aseverar esto con un 0-4. Valverde se vio obligado incluso a modificar el sistema disponiendo una defensa con tres centrales. Salió bien la probatura teniendo en cuenta el marcador y el que hacer de los tres zagueros que se multiplicaron para evitar males mayores.

También es verdad que el choque estaba resuelto a los 47 minutos de partido. Si al descanso eran dos los goles a favor del líder, Messi volvió a aprovechar un gazapo en la salida del balón del equipo local para batir nuevamente a Oier y poner una distancia de tres goles insalvable a todas luces. No es fácil defender al argentino cuando está tocado por la varita, pero claro, si a la fiesta se une también Luis Suárez, lo normal es que el Levante cerrase la jornada con goleada en contra. El atacante charrúa no sólo abrió la lata sino que se marcó una jugada maestra en el cuarto tanto azulgrana con caño incluido a su compatriota Cabaco. Luis Suárez y Vidal fabricaban la jugada que terminaría siendo el triplete anotador de Messi.

No sería el colofón en una goleada que pudo ser mucho mayor. Y es que Piqué quiso su momento de gloria con una jugada al más puro estilo Alexanco, pero si las necesidades del marcador. El central ponía la guinda tras una jugada que él iniciaba y que contaría con la complicidad de Coutinho y Messi.