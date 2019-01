Juicio a Solari en el Bernabéu Santiago Solari, entrenador del Real Madrid, ayer en la rueda de prensa previa al partido. :: efe Mientras se escapa la Liga, el argentino dice que «no hay que subestimar los empates» ÓSCAR BELLOT MADRID. Domingo, 6 enero 2019, 01:04

Mientras al Real Madrid se le escapa una Liga que ha comenzado pronto a tirar por falta de fútbol, de un estilo de juego y de actitud, a Santiago Solari se le ocurrió este sábado decir que «no hay que subestimar los empates». El técnico argentino se metió así en un peligroso fango y este domingo será sometido al juicio del Bernabéu, que no aguanta el conformismo de un equipo que debe pelear por ganarlo todo. El Real Madrid se examina ante su afición contra la Real Sociedad y su entrenador se enfrenta a un plebiscito, después de que el conjunto blanco haya sufrido ya cinco derrotas en la Liga, con seis puntos más cedidos con sus empates frente al Athletic, el Atlético y el Villarreal. Este último especialmente doloroso a última hora, con un rácano comportamiento a la defensiva, intentando el Real Madrid aguantar una mínima ventaja encerrado en su campo.

«Nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Es difícil sacar puntos. Aunque queremos ganar todos los partidos, no hay que subestimar los empates», se le ocurrió responder a Solari cuando se le preguntó si la igualada en el estadio de la Cerámica suponía renunciar al campeonato liguero. Solari prefiere emitir un mensaje optimista para intentar justificar los defectos y errores de un equipo sin continuidad que aún no se sabe a lo que juega o a lo que quiere jugar, con momentos de dominio alternados con otros de apatía y de quedar a merced de rivales inferiores. «Hemos pasado del noveno al cuarto puesto y debemos seguir recortando. En la adversidad es donde se ve el carácter, aunque los jugadores no son máquinas. El calendario es muy intenso y nos presenta un partido cada tres días, lo cual es duro», apuntó el entrenador madridista, para quien «el nivel de compromiso de los jugadores con la camiseta es innegable».

ALINEACIONES

«Ellos ponen todo su empeño. De ese no hay ninguna duda», sentenció Solari en alusión a sus futbolistas, poniendo ejemplos como los de Bale, que se volvió a lesionar en el sóleo izquierdo el jueves, «tras jugar la segunda parte en Vigo con el tobillo hinchado para acabar con once», de Benzema, «que da todo cada partido», de Modric, «que jugó con fiebre ante el Villarreal» o de Lucas Vázquez, «que hace 14 kilómetros por encuentro y da asistencias».

Bale sufre una lesión «leve» según su técnico, que espera recuperarle lo antes posible

Lesión de Bale

Sobre el estado físico de Gareth Bale, Solari indicó que tiene una lesión «leve», aunque el parte médico especifica que sufre una lesión de grado I en el sóleo de su pierna izquierda y se perderá también, como mínimo, los partidos contra el Leganés y el Betis.

Muy preocupado con la enfermería de su equipo está también el nuevo técnico de la Real, Imanol Alguacil, que afronta el duelo contra el Real Madrid con las bajas del portero Miguel Ángel Moyá, los laterales Kevin Rodrigues y Theo Hernández (cedido por club merengue) y el delantero Sandro. El sustituto de Asier Garitano, además, reconoce que el Bernabéu «no es un campo fácil».