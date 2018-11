Ipurua mide la reacción blanca Vinicius pugna por el balón con Benzema durante un entrenamiento del Real Madrid. :: efe Solari intentará encadenar su quinto triunfo consecutivo ante un Eibar lastrado por las bajas ÓSCAR BELLOT MADRID. Sábado, 24 noviembre 2018, 01:04

Reactivado en lo anímico por cuatro victorias consecutivas y sumido en la recuperación física con las exigentes sesiones de Antonio Pintus, el Real Madrid regresa a la competición tras el parón de selecciones con el objetivo de refrendar la resurrección de sus opciones ligueras. La visita a Ipurua, escenario donde sólo saben lo que es ganar, y el duelo entre Atlético y Barcelona dibujan una jornada a priori propicia para que el cuadro de Santiago Solari, ya sin la etiqueta de interino, continúe acercándose a sus rivales. Tratará de evitarlo el Eibar, que necesita regresar a la senda del triunfo tras sumar apenas uno en las cuatro últimas jornadas, pese a que acude a la cita sin buena parte de su columna vertebral.

Las ausencias armeras contrastan con el alivio de la enfermería del vigente campeón de Europa. Solari ha recuperado a cinco futbolistas: Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo y Mariano, aunque siguen de baja Casemiro, Nacho y Reguilón.

Eibar Riesgo, Rubén Peña, Oliveira, Ramis, Cote, Sergio Álvarez, Jordán, Orellana, Enrich, Cucurella y Kike García. Real Madrid Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Ceballos, Asensio y Benzema. Árbitro Martínez Munuera. Hora 13:00 (BeIn LaLiga).

El argentino tiene por primera vez a su disposición la zaga de gala, ya que Sergio Ramos no se ha resentido de las molestias en el aductor. Una retaguardia estelar que no comparte once desde el 19 de septiembre, cuando el equipo por entonces tutelado por Lopetegui barrió a la Roma.

Tres porterías a cero en cuatro encuentros, con sólo dos goles encajados en el último de ellos, frente al Celta, no deberían alterar el estatus de los zagueros titulares. La vuelta de Marcelo dota a Solari de un futbolista con un desequilibrio sin parangón por la izquierda, mientras que Carvajal necesita recuperar cuando antes el mando en el carril derecho, presionado por las notables actuaciones de Odriozola

El mayor quebradero de cabeza para el técnico está en el centro del campo, donde la ausencia de Casemiro abre un agujero difícil de llenar. Ceballos cuenta con las mejores cartas, bien como medio de contención o más adelantado con el resguardo de Modric y Kroos en el doble pivote. Si Solari se decanta por esta última opción, abriría un resquicio para Isco, que aún no ha sido titular con el argentino. «Lo veo bien, trabajando y mejorando», dijo sobre el malagueño el preparador, que mantendrá a Lucas Vázquez en la derecha y podría dar otra oportunidad a Marco Asensio si opta por reservar a Bale.

Lastrado por las bajas de Dmitrovic en la portería, Arbilla en la zaga y Pape Diop en la medular, el Eibar apelará a sus señas de identidad para lograr una victoria histórica.

Otros dos partidos

Además, hoy se disputan dos duelos importantes en las zonas alta y baja. Un necesitado Valencia recibe al Rayo, ambos obligados a ganar, mientras que el Espnayol calibra su capacidad de optar a Europa ante el Girona.