«Se está hablando demasiado de Dembélé»

«Dembélé es un jugador más de la plantilla y tratamos de ayudarle para que ponga todo su talento en el campo y dé su mejor versión. Ya sé que se está hablando demasiado de él, excesivamente. No sé si está sufriendo un ensañamiento», respondió Valverde cuando se le preguntó por el extremo francés marcado por su indisciplina y escaso compromiso con el fútbol. «Es un jugador difícil de encontrar. Tiene un talento innato. Hay una gran presión para todos. Para él, para el técnico...», zanjó el entrenador azulgrana, sin ahondar en la polémica que persigue a Dembélé. Respecto a su compatriota en el Atlético de Madrid, Griezmann, Valverde reconoció que la estrella rojiblanca «es un gran jugador, que aparece en determinados partidos». «Espero la mejor versión de Griezmann, y espero que no la tenga porque nosotros hagamos un gran trabajo, ya que queremos que los jugadores del Atlético no saquen todas sus cualidades», añadió el entrenador extremeño, que no puede negar la realidad del irregular campeón de Liga: «Este año estamos teniendo más problemas en partidos que, en teoría, son más sencillos. Y en partidos importantes estamos dando buena medida», reconoció.