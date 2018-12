Griezmann rescata al Atlético en Valladolid Griezmann, de penalti. :: efe Domingo, 16 diciembre 2018, 00:35

Un gol de Griezmann, el segundo en su cuenta particular, en el minuto 80, rescató al Atlético ante el Valladolid (2-3), que fue capaz de igualar un 0-2 adverso cuando todo parecía sentenciado, y que tuvo a los rojiblancos contra las cuerdas. El Atlético de Madrid, que no ganaba a domicilio desde el 22 de septiembre, doblegó de esta forma al Valladolid en un partido de poder a poder que por momentos no permitía ni un pestañeo, y que decidió la mayor pegada de los madrileños.