Los goles de Ángel y Jorge Molina someten al Eibar en Getafe

Ángel Rodríguez y Jorge Molina, la pareja atacante del Getafe el pasado curso, volvió a demostrar su acierto con dos goles que valen los primeros tres puntos de la temporada ante un Eibar que apenas inquietó la portería contraria y acabó sometido a la solidez defensiva de su rival.

Un disparo cruzado de Pere Milla que se marchó por encima del travesaño advirtió al once local, que no quiso que fueran a más las intentonas del Eibar. Jaime Mata se fabricó una jugada anticipándose a su rival para que Ángel la culminara con un disparo que se alojó en las mallas por el lado izquierdo de Dmitrovic. Milla pudo empatar poco después, pero no lo hizo.

Sin mucho que contar tras el descanso, un minuto antes del tiempo reglamentario, Jorge Molina sentenció el choque.