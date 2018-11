El Girona agrava la crisis del Valencia Los de Marcelino se acercan al descenso tras mostrarse nulos en ataque EFE Domingo, 11 noviembre 2018, 00:53

valencia. Un sólido Girona, con una excelente actuación de su guardameta Bono, sumó los tres puntos en Mestalla ante un Valencia que truncó de la peor manera posible su dinámica de empates, en un partido en el que hizo merecimientos para no perder. El equipo visitante supo maniatar a su rival, que no encuentra el rumbo en esta temporada y que a pesar de disfrutar de varias ocasiones de gol, no fue capaz de marcar un gol ante un Girona que sigue sin volver a casa tras un desplazamiento con una derrota.

Tras una primera mitad de dominio del Valencia, que pudo adelantarse pero el VAR anuló el tanto de Kondogbia en el minuto 34, se llegó al descanso con los de Marcelino volcados sobre el área gerundense.

Pero, tras el receso, llegaría el gol visitante. Un error de Kondogbia propició un disparo que repelió Neto, pero de cuyo rechace se aprovechó Pere Pons. Con 40 minutos por delante, el Girona se replegó y comenzó a sufrir. El Valencia no pudo marcar y se queda cerca de las posiciones de descenso.