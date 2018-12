Eibar y Levante empatan con un festival de goles en un trepidante partido EFE Lunes, 10 diciembre 2018, 00:42

eibar. Eibar y Levante disputaron un trepidante partido en Ipurua en el que hubo muchos goles y alternativas para los dos equipos, pero que los visitantes supieron terminar mejor con un tanto en el descuento que les dio la igualada (4-4).

Los locales arrancaron el partido con la intensidad que en ellos es habitual, presionando mucho arriba y no dejando respirar al rival. Así, Enrich adelantó al Eibar tras cabecear un buen centro de Cote. Pero dejar dos veces a Morales no es buen síntoma, a la segunda no perdonó, y aprovechó un balón en profundidad para empatar el partido.

La afición granota se llevó una alegría al ver cómo en el minuto 25 Rober Pier volvía a adelantar a los suyos. Tras el descanso, Escalante cabeceó de forma magistral para poner el 2-2. Charles fue objeto de un claro penalti cometido por Campaña que transformó él mismo para adelantar a los de Mendilibar en el marcador y, antes de que a los visitantes les diera tiempo, a mover ficha, Charles anotó el cuarto.

Sin embargo, tan loco estaba el partido, que el Levante volvió a acortar distancias, después de que un disparo de Toño García golpease en el cuerpo de un defensor. Los de Paco López aprovecharon en el descuento un saque de falta lateral para lograr la igualada por mediación de Mayoral.