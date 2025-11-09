LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Juan Martínez Munuera

16:15h.

0

-

0

Real Madrid

Min. 29

RAY

RMA

Tarjeta amarilla Min 14'

Andrei Ratiu ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 12

Directo | Rayo Vallecano - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:50

Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Pacha Espino sustituyendo a Pedro Díaz debido a una lesión.

27'

Se reanuda el partido.

27'

El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).

26'

Se reanuda el partido.

24'

El juego está detenido debido a una lesión Pedro Díaz (Rayo Vallecano).

Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área tras un saque de esquina.

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.

Remate parado. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé con un centro al área.

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Pathé Ciss.

Fuera de juego, Real Madrid. Álvaro Carreras intentó un pase en profundidad pero Arda Güler estaba en posición de fuera de juego.

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Augusto Batalla.

Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Dean Huijsen.

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Falta de Isi Palazón (Rayo Vallecano).

Remate fallado por Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.

Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.

Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).

Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.

Remate parado. Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Iñigo Pérez

4-2-3-1

Alineación

Augusto Batalla

portero

Andrei Ratiu

defensa

Florian Lejeune

defensa

Nobel Mendy

defensa

Pep Chavarría

defensa

Unai López

centrocampista

Pathé Ciss

centrocampista

Jorge de Frutos

centrocampista

Luis Alfonso Espino García

Sustituto

Álvaro García

centrocampista

Isi Palazón

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Arda Güler

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Brahim Díaz

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

46,4%

RMA

RAY

53,6%

RMA

RMA

0 Goles 0
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
2 Faltas cometidas 2

