LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

16:15h.

2

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Lewandowski (3')

  • F. Torres (47')

Min. 48

BAR

ATH

Gol! Min 3'

Gol de Lewandowski

Gol! Min 47'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 42'

Galarreta ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 13

Ferran Torres dobla la renta del Barça ante el Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45

Icono45'+3'

Final primera parte, Barcelona 2, Athletic Club 0.

Icono45'+3'

¡Gooooool! Barcelona 2, Athletic Club 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono43'

Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono43'

Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono43'

Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).

Icono42'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono41'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono41'

Nico Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono39'

Remate fallado por Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Oihan Sancet tras un contraataque.

Icono38'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono38'

Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Unai Gómez (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono35'

Falta de Fermín López (Barcelona).

Icono35'

Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.

34'

Se reanuda el partido.

33'

El juego está detenido debido a una lesión Alejandro Balde (Barcelona).

Icono32'

Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono32'

Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dani Olmo.

Icono29'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono29'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono25'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono25'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono24'

Fuera de juego, Barcelona. Fermín López intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Fuera de juego, Barcelona. Ferran Torres intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono21'

Falta de Dani Olmo (Barcelona).

Icono21'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono20'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.

Icono20'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono14'

Remate fallado por Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Icono14'

Fuera de juego, Athletic Club. Íñigo Ruíz de Galarreta intentó un pase en profundidad pero Aymeric Laporte estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Ferran Torres.

Icono13'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jules Koundé.

Icono12'

Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono9'

Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono8'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Fermín López.

Icono8'

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pau Cubarsí.

Icono6'

Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono6'

Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).

Icono4'

¡Gooooool! Barcelona 1, Athletic Club 0. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono3'

Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).

Icono3'

Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.

Icono2'

Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono2'

Fuera de juego, Athletic Club. Yuri Berchiche intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Alejandro Balde

defensa

Fermín López

centrocampista

Eric García

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Robert Lewandowski

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

60,7%

ATH

BAR

39,3%

ATH

ATH

2 Goles 0
4 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 5
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 8
5 Faltas cometidas 3

