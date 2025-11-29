Directo | Barcelona - Alavés

Secciones
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:55
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Gerard Martín
defensa
Alejandro Balde
defensa
Marc Casadó
centrocampista
Marc Bernal
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Raphael Dias Belloli
Delantero
Eduardo Coudet
4-1-4-1
Antonio Sivera
portero
Jonathan Castro Otto
defensa
Nahuel Tenaglia
defensa
Jon Pacheco
defensa
Victor Parada
defensa
Antonio Blanco
centrocampista
Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
centrocampista
Denis Suárez
centrocampista
Pablo Ibáñez
centrocampista
Abde Rebbach
centrocampista
Lucas Boyé
Delantero
0%
BAR
0%
ALA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
