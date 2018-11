La AFE también descarta que Barça y Girona jueguen en Miami David Aganzo, presidente del sindicato, indica sin embargo que los futbolistas están abiertos a jugar fuera de España, pero no este año COLPISA MADRID. Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:01

Portazo a Miami en 2019... pero no para siempre. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, descartó que el partido Girona-Barcelona vaya a disputarse en Miami en enero de 2019 como deseaba Javier Tebas, aunque consideró que «el año que viene, con un consenso por parte de todos, sí es posible» que un encuentro de LaLiga se celebre en Estados Unidos.

Tras el acto de homenaje a los olímpicos de 1980 celebrado este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE), David Aganzo afirmó que, para adoptar una decisión de ese tipo, debe existir un «consenso entre todas las entidades». «Si algún día se tiene que jugar fuera o no, lo tenemos que decidir entre todos», recordó sin entrar en que la patronal compró publicidad en Estados Unidos presionando: «Bring us the game» ('Traednos el partido') fue el mensaje en la primera página del Miami Herald, principal medio en Florida, a las calles reclamando que el Girona-Barça se juegue en el Hard Rock Stadium de Miami. Esta campaña, que cuenta también con perfiles en redes sociales, fue lanzada por LaLiga se basa en tres eslóganes como argumentos principales que expone en una publicidad en la contra del Herald: el beneficio para el fútbol estadounidense, que el fútbol español capte una base global de aficionados y hacer crecer el fútbol a nivel mundial. La publicidad facilita una dirección de Internet para que los lectores pidan con su firma que se dispute el Girona-Barça en Miami.

Aganzo recordó que tanto la UEFA, como la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol, además de los futbolistas, son contrarios a que el partido Girona-Barcelona correspondiente a la 21ª jornada se dispute en Miami, como pretende LaLiga. «Este año no se va a hacer. «Con esto no estoy diciendo que se vaya a hacer el año que viene», continuó, «lo que estoy diciendo es que en una decisión tan importante como es la de llevar un partido a Miami tienen que aparecer muchas partes». «Ahora mismo es inviable. La FIFA no lo autorizará»», sentenció.