Jornada 7 El derrumbamiento de una valla da el susto en Ipurua Momento en el que la valla cede en el Eibar-Sevilla / EFE Varios aficionados cayeron al cesped después de que Banega se acercase a celebrar el segundo gol del Sevilla COLPISA Madrid Sábado, 29 septiembre 2018, 20:12

Susto tremendo en el Eibar-Sevilla. Ever Banega transformó el 0-2 de penalti y se acercó a la grada donde estaban los hinchas del equipo hispalense. Justo en ese momento, cedió la valla y varios aficionados se precipitaron contra el cesped, cayendo unos encima de otros.

Varios aficionados necesitaron asistencia médica y dos tuvieron que ser retirados en camilla pero por ahora se desconce la gravedad de la gente evacuada. El partido estuvo detenido más de cinco minutos por esta situación.

En declaraciones al programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope, un aficionado presente en la grada dejó claro que la situación no fue tran grave como mostraban las imágenes. «Me he doblado el tobillo. Otros se han hecho daño en los dedos, otros en la rodilla, pero no ha pasado nada» aseguró.