LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El director deportivo del Barça está a menos de dos semanas de firmar un verano prácticamente perfecto

Daniel Panero

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:07

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio del Ecoparque continúa activo en el interior y sin ser extinguido fuera
  2. 2 Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
  3. 3 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  4. 4 Restablecida la circulación ferroviaria tras el incendio en Alfaro
  5. 5 El aeropuerto de Pamplona ampliará su oferta con dos vuelos nacionales y dos internacionales
  6. 6

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  7. 7

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  8. 8 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  9. 9 Agoncillo, harto de los actos vandálicos
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado