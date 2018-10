Al cuarto tropiezo, perdió el liderato Gabriel Paulista hace tropezar a Luis Suárez. :: afp Messi empató el gol de Garay en Mestalla, pero el Barça sigue atascado en la Liga JESÚS BALLESTEROS Lunes, 8 octubre 2018, 00:30

Barcelona. Tenía que llegar el día, tras cuatro jornadas de Liga sin ganar, en la que el Barcelona perdiera el liderato. El empate ante el Valencia en Mestalla fue el detonante y el Sevilla encabeza desde esta octava jornada la competición. No fue capaz el equipo de Valverde de remontar el tempranero gol de Ezequiel Garay, que volvió a mostrar la miserias de esta escuadra. Por momentos, recuperó el cuadro de Valverde su juego fluido y vertical, pero no estuvo certero de cara a la portería de Neto. La mejor versión vista en Champions días atrás en Londres no encontró continuidad en tierras valencianas para enmendar la plana liguera. No gana el Barcelona desde la cuarta jornada cuando venció en Anoeta.

1 VALENCIA 1 BARCELONA Valencia Neto; Piccini, Garay, Gabriel, Gayà; Soler, Kondogbia (Coquelin, m. 79), Parejo, Guedes (Cheryshev, m. 12); Batshuayi y Gameiro (Rodrigo, m. 67). Barcelona Ter Stegen; Semedo, Piqué, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (Rafinha, m. 87), Coutinho (Dembélé, m. 84), Messi y Luis Suárez. Árbitro González González (castellano-leonés). Amonestó a Luis Suárez, Soler, Parejo, Coutinho. Goles 1-0. m. 2. Garay. 1-1. m. 23. Messi.

El vigente campeón llegaba a Mestalla tras unas semanas nefastas en la competición casera, los empates ante Girona y Athletic en el Camp Nou y la derrota frente al Leganés en Butarque habían destapado el tarro de las críticas y las dudas sobre el equipo azulgrana. Unas críticas que se habían centrado en la labor defensiva. Más que justificadas si tenemos en cuenta que nada más comenzar el choque el Barça ya regala el gol. Apenas a los dos minutos se adelantaba el equipo local gracias a un tanto de Garay en un saque de esquina del Valencia en el que el Barça no pudo defender peor.

El Valencia, un equipo al que le cuesta un mundo crear gol, le hizo uno a un rival que se ha acostumbrado peligrosamente a encajar fácil y mucho en cada jornada. Pudo hacerle mucho daño al equipo culé en los primeros minutos en los que Batshuayi se erigió protagonista haciendo olvidar al ausente Rodrigo. No aprovechó el equipo de Marcelino el estado de shock en el que se encontraba el Barcelona. Y en esas, apareció el de siempre. Messi marcaba su sexto gol de la Liga y mantenía su particular idilio que inició en Wembley.

Entre el gol del Barcelona y la lesión de Guedes, el Valencia se sumió en un profundo malestar que aprovechó el rival para acosar la portería de Neto. Jugó sus mejores minutos el equipo de Valverde que volvió a mostrar eso ramalazos brillantes que han aparecido esta temporada en alguna ocasión.

Con el gol, Messi entró más en juego y la sociedad con Coutinho y Arthur comenzó a fluir para beneficio culé y desesperación de Mestalla. Pero el Barça fue cayendo en el infortunio y no pudo completar la remontada soñada.