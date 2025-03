El Barça abre brecha a costa de Osasuna

Daniel Panero Madrid Jueves, 27 de marzo 2025, 23:08 | Actualizado 23:23h. Comenta Compartir

El Barça se bajó del avión e hizo los deberes contra Osasuna. El conjunto que dirige Hansi Flick cumplió tras el temido regreso del parón de selecciones y superó a los navarros por 3-0 en un partido cómodo que estuvo en todo momento bajo control azulgrana. Los tantos de Ferran Torres, Dani Olmo -de penalti-, que se marchó lesionado, y Lewandowski permiten a los culés ampliar a tres puntos la ventaja con el Real Madrid e iniciar con buen pie un nuevo maratón de partidos.

Como si el jet lag no existiera. Así comenzó el Barcelona. No hubo indisposición, dolor de cabeza, ni piernas cansadas, solo fútbol. Y es que el equipo de Flick tiene un libreto que sigue a rajatabla y, por eso, el técnico alemán hizo ajustes en el once para sostener el tono físico y morder a Osasuna, que llegaba en un mal momento y que se diluyó ante la avalancha que se le vino encima. Fue así porque el Barça presionó como si la vida le fuera en ello y fue capaz de recuperar el balón en campo contrario y encerrar al equipo rival hasta aplastarlo.

Con Osasuna arrinconado, el Barça jugó a las cuatro esquinas. Los dos laterales se instalaron en campo contrario, Pedri dirigió la orquesta y Lamine Yamal y Balde fueron la amplitud necesaria para agitar el avispero. El lateral avisó con una internada que no acertó a definir Dani Olmo y un par de minutos después dio en el clavo con un centro lateral que envió a la red Ferran Torres. El valenciano fue una de las novedades de Flick en el once como sustituto de Lewandowski y respondió una vez más a la confianza con un nuevo gol, el octavo en Liga.

Barcelona Szczesny, Koundé, Eric García, Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min. 83), Frenkie de Jong (Pablo Torre, min. 46), Pedri (Pau Víctor, min. 84), Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min. 28), Gavi y Ferran Torres (Lewandowski, min. 68). 3 - 0 Osasuna Sergio Herrera, Juan Cruz, Herrando, Catena, Areso (Rubén Peña, min. 84), Moncayola, Iker Muñoz (Rubén García, min. 34), Pablo Ibáñez, Aimar Oroz (Moi Gómez, min. 61), Arnáiz (Boyomo, min. 46) y Raúl García (Budimir, min. 60). Goles: 1-0: min. 11, Ferran Torres. 2-0: min. 21, Dani Olmo, de penalti. 3-0: min. 77, Lewandowski.

Árbitro: Busquets Ferrer (Colegio Balear). Amonestó a Sergio Herrera, Catena, Eric García y Juan Cruz.

Incidencias: Partido de la jornada 27 de Liga disputado en el Estadio Lluis Companys ante 42.319 espectadores.

Fue el principio del fin para Osasuna, que no supo si taparse la cabeza o los pies. Salir del agobio era misión imposible y la defensa adelantada de Vicente Moreno era un suicidio ante las diagonales azulgranas y la llegada de jugadores desde la segunda línea. Ferran tuvo el segundo pero se topó con Sergio Herrera y el tanto cayó por su propio peso tras un claro penalti que, a la segunda, aprovechó Dani Olmo para dejar el partido visto para sentencia. Esa sensación recorría un Lluis Companys que sentía que los deberes ya estaban hechos y que los de Flick debían elegir si darse un homenaje o si guardar la ropa y transitar hasta el descanso sin más sobresaltos. El Barça eligió la primera opción y generó varias ocasiones de peligro gracias a un Ferran inspirado, pero también se encontró con la mala noticia de la lesión de Dani Olmo, que se retiró con problemas musculares y podría perderse una cita ta importante como la del miércoles en Copa del Rey contra el Atlético en el Metropolitano.

Lewandowski sale y marca

Tras la reanudación Flick quiso que el encuentro fuera por los raíles y no se desviara un centímetro de la trayectoria que tenía dibujada. Retiró en el descanso a Frenkie de Jong, que disputó muchos minutos con Países Bajos, y dio entrada a Pablo Torre, pero el cambio no sentó bien a los azulgranas. El Barça perdió frescura con el correr de los minutos y eso sirvió para que Osasuna saliera de la cueva y emparejara poco a poco el partido. La pelota ya no corría como en la primera mitad y ni siquiera la incorporación de Gavi a la medular sirvió para que los azulgranas generaran desequilibrios a un rival que por primera vez estaba cómodo y que hasta amenazaba con salir al contragolpe gracias a la entrada de Budimir y Moi Gómez.

Flick torcía el gesto en la banda e instaba a los suyos a dar un paso más y cerrar el partido por la vía directa. Con esa idea retrasó la salida del campo de jugadores importantes como Pedri o Lamine Yamal y dio entrada a Lewandowski. El polaco aprovecha cada minuto como si fuera un juvenil y apenas nueve minutos le bastaron para demostrar el mismo hambre que ha tenido durante toda su carrera. Corrió al espacio y cazó un centro de Fermín para marcar el tercero y redondear una noche clave para empezar con buen pie un nuevo maratón de partidos. El Barça ya aventaja en tres puntos al Real Madrid y en siete a un Atlético que se descuelga.