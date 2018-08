Courtois: «Soy del Madrid por Casillas» Thibaut Courtois, con su hijo Nicolás, su expareja Marta Domínguez y su hija Adriana; a la derecha, sus padres y Florentino Pérez. :: EFE «Cumplo un sueño, porque quería estar en el mejor equipo del mundo y cerca de mis hijos», reconoce el portero belga AMADOR GÓMEZ MADRID. Jueves, 9 agosto 2018, 23:59

Florentino Pérez no se atrevió a decir que Thibaut Courtois ha nacido para jugar en el Real Madrid, pero el portero belga sí desveló públicamente ayer durante su presentación oficial que es madridista desde niño. Desde que hace 16 años, cuando Courtois sólo tenía 10, quedó prendado de Iker Casillas, de quien tenía una camiseta con su nombre tras un partido de Champions entre el equipo blanco y el Anderlecht. «Lo que más me llamaba la atención al principio es que un portero con 18 años estuviese en la portería del Real Madrid con la presión del Bernabéu encima, porque para eso tienes que estar mentalmente muy fuerte. Yo también he llevado eso desde siempre. Hice mi debut con 16 años en el Genk y empecé en el Atlético con 19, aparte de que la capacidad de Iker y sus reflejos también me llamaban mucho la atención», aseguró ayer Courtois, que llega al Real Madrid con 26, en un momento espléndido, tras haber sido reconocido como el mejor portero del Mundial de Rusia.

Courtois por fin ve cumplido sus deseos de jugar «en el mejor equipo del mundo» y de reencontrarse con sus hijos Adriana y Nicolás en Madrid después de que en noviembre de 2016, cuando él militaba en el Chelsea y residía en Londres, rompiese su relación con su pareja española, Marta Domínguez, que entonces decidió regresar a la capital de España, antes de que naciese el pequeño. Con su familia presente en el Santiago Bernabéu Courtois reconoció que rechazó «muchas ofertas» y «económicamente mucho mejores» que las del Real Madrid, que le pagará ocho millones de euros netos por cada una de las seis próximas temporadas. Será el doble de lo que cobra Keylor Navas, que tras los frustrados fichajes de David de Gea y Kepa ahora sí que se encamina hacia la suplencia con la llegada de quien está considerado uno de los cinco guardametas más destacados del mundo. El portero belga, que le ha costado 35 millones al Real Madrid, aseguró sin embargo que nadie le ha garantizado la titularidad y mostró su respeto por Keylor Navas, a quien calificó como «un grandísimo portero». «Yo vengo a competir al máximo y a asumir mi papel. Cuando yo llegué al Chelsea en 2014 tenía que reemplazar a Cech y al final aún hablo con él y es un amigo. Los porteros somos un grupo en un vestuario de amigos. Yo haré todo para hacer bien dentro del grupo de porteros», recordó el belga, que no ocultó parte de sus cualidades: «Tengo muy buenos reflejos, salgo muy bien por alto y domino el área».

«Ayudaré al Madrid a ganar partidos y trofeos», prometió Courtois, a quien los aficionados reclamaron que besase el escudo del club sobre el césped del Bernabéu y respondió a sus nuevos seguidores en varias ocasiones.«Nunca he besado un escudo, pero hoy es diferente, porque es donde quería estar, en el mejor equipo del mundo y cerca de mis hijos», afirmó Courtois durante su conferencia de prensa tras el típico «¡Hala Madrid!» que lanzó minutos antes desde el estrado del palco de honor del Bernabéu.

Hace cinco años, sin embargo, llegó a gritar en la Puerta del Sol «¡Salta, salta, salta, pequeño canguro... y a los madridistas que les den por culo», durante la celebración de la Copa del Rey que el Atlético le ganó al eterno rival. «Entonces era muy joven y me dejé llevar por el momento. Pedí perdón a quien se sintiese ofendido y lo vuelvo a hacer ahora. Fue algo de juventud, que no me caracteriza», justificó este jueves Courtois después de que aquella imagen que le persigue fuese viralizada en las redes sociales por los aficionados colchoneros que se sienten traicionados.

Lógicamente, declaró su «máximo respeto al Atlético y a todos los clubes» que ha defendido a lo largo de su carrera, antes de dar el salto al equipo que realmente ansiaba, por motivos deportivos pero, sobre todo, personales. «Hoy cumplo un sueño. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. Pondré la ilusión que tenía como cuando era niño, cuando soñaba con este momento, con la admiración que tenía a los que pisaban el césped de este estadio. He sido rival y hoy soy uno de los vuestros. Soy un madridista más», proclamó desde el palco de honor.

También quiso «dar las gracias al Real Madrid por el esfuerzo que ha hecho y a todas las personas que han intervenido» para hacer posible su llegada al campeón de Europa, «porque no ha sido fácil». «Estoy muy feliz de encontrarme de nuevo con mis hijos», insistió Courtois. «Ya estás, con nosotros, tal y como deseabas. Llegas al Real Madrid por tu trabajo, constancia y enorme calidad», le dijo Florentino Pérez, que definió al cancerbero belga como «un portero excepcional». «Uno de los mejores del mundo, si no el mejor», apuntó el presidente blanco.