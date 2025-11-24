LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Xabi Alonso, preocupado durante el Elche-Real Madrid. EP
Análisis

Las claves de una regresión que deja tocado a Xabi Alonso

Los vaivenes tácticos, la falta de sintonía de algunos futbolistas con el técnico, un juego plano y la dependencia de Mbappé disparan las alarmas en el Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:56

Comenta

Carlo Ancelotti decía que un empate en el Real Madrid es la antesala de una crisis. Pues bien, Xabi Alonso ha cruzado esa frontera al ... encadenar dos jornadas de Liga sin conocer la victoria y añadir además dentro de esa serie el batacazo sufrido en Anfield. La derrota ante el Liverpool en la cuarta jornada de la Champions frenó en seco el fulgurante arranque de temporada que habían protagonizado los blancos en cuanto a resultados, con la única mácula previa de la bochornosa goleada encajada en el Metropolitano, y desde entonces las señales que emite el equipo de Chamartín son cada vez más inquietantes.

