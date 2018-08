Jornada 1 El campeón empieza con su último verdugo en el Camp Nou Un Barça renovado inicia la defensa del título ante el Alavés de Abelardo JESÚS BALLESTEROS Sábado, 18 agosto 2018, 00:47

El Barça inicia este sábado (22.15 horas, Movistar Partidazo) la defensa del título de Liga 2017-18 ante su afición enfrentándose al último club que se impuso en Liga en el Camp Nou hace casi dos temporadas exactas, el Alavés, que venció 1-2 en la tercera jornada de la 2016-17 con Luis Enrique en el banquillo. Conoce el dato Ernesto Valverde, quien lo comentó en la rueda de prensa previa, recordando también que en la pasada campaña casi se repite la historia porque el equipo vitoriano se adelantó 0-1 y la remontada con goles de Luis Suárez y Messi no llegó hasta el último cuarto de hora. Queda claro que el entrenador del Barça mantiene la prudencia de su primer curso en el club y su primera convocatoria reafirmó que, pese al amplio abanico de posibilidades que tiene y a los pocos entrenamientos de los mundialistas que se incorporaron más tarde, intentará evitar sorpresas.

Están citados los cuatro fichajes, Arthur, Lenglet, Arturo Vidal y Malcom, y el bloque que conquistó el doblete, lógicamente sin Iniesta ni Paulinho, las dos bajas más sonadas, ambas voluntarias, en el Vissel Kobe de Japón y el Guangzhou Evergrande de China, respectivamente. Valverde dejó fuera por decisión técnica a Munir, Paco Alcácer, Vermaelen y Sergi Samper, mientras que Denis Suárez y Carles Aleñá son baja por lesión. Además, Riqui Puig y Juan Miranda, los dos canteranos que han hecho la pretemporada con el primer equipo y que incluso disputaon el Gamper ante Boca, ya se entrenaron con el Barça B.

En principio se intuye que los nuevos tendrán que esperar su oportunidad para ir entrando poco a poco, aunque el hecho de que Umtiti y Rakitic lleven sólo dos semanas de entrenamientos tras enfrentarse en la final del Mundial puede abrir la puerta del once al central Lenglet y al centrocampista Arthur, convocado por Brasil por primera vez. Incluso Rafinha, también entre los 18 citados, tiene opciones de ser titular tras destacar durante todo el verano hasta el punto que ha pasado de ser transferible a contar para Valverde.

«Hemos seguido al Alavés, lógicamente. Lleva una línea similar a la del años pasado cuando llegó Abelardo, en cuanto a ser un equipo compacto. Junta mucho las líneas y sale muy rápido. Es un poco lo que nos hicieron aquí el año pasado. Les veo una línea parecida», señaló Valverde sobre el Alavés, sin dar, por cierto, por cerrada la plantilla: ·Siempre diré que tenemos plantilla suficiente como para afrontar los partidos y títulos que queremos. Lógicamente, hasta que no se cierre el plazo, no sabemos cómo queda la plantilla. Pero creo que tengo unos grandes jugadores y un gran equipo».

El Alavés fue el último equipo que ganó en liga en el Camp Nou, 1-2 el 10 de septiembre de 2016

Valverde también salió al paso del discurso de Messi en el Gamper, cuando confesó que la Champions es la espina clava que quieren devolver a la afición: «Nosotros lo priorizamos todo. Siempre vamos a luchar por la Champions. Ya lo hicimos el año pasado y así será siempre. Sabemos que el camino para ganar la Champions es ganar LaLiga. Así ha sido en el Barça. Si te centras en LaLiga, estás centrado en ser el mejor en todo un año. Eso hace más sencillo conseguir los objetivos»

El Alavés, sin apenas cambios respcto al curso pasado, no descarta la sorpresa. «Intentaremos hacer un partido como el del año pasado y no va ser fácil porque entonces perdimos una ocasión muy buena, pero vamos con mucha ilusión y plantearemos un partido para que el Barça no se sienta cómodo. Ellos no están al cien por cien, pero nosotros tampoco», apuntó Abelardo.

«El Barcelona no está al 100 %, pero nosotros tampoco» ABELARDO

El 'Pitu' no podrá contar con Adrián Diéguez, sancionado de la temporada pasada, ni con Rodrigo Ely, lesionado de larga duración por una intervención en la rodilla, al igual que Tomás Pina que sufrió un pinchazo muscular . ampoco viajan Carlos Vigaray ni John Guidetti, pero podrán estar disponibles Rubén Duarte, Guillermo Maripán e Ibai Gómez, ausentes en el último encuentro de pretemporada. Además, destaca la inclusión en la convocatoria del jugador del filial Antonio Perera, que completará la lista de 18 futbolistas que viajarán a Barcelona.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Alavés: Pacheco; Martín, Maripán o Ximo, Laguardia, Adrián Marín; Twumasi, Dani Torres, Manu García, Wakaso; Boja Bastón y Sobrino.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano)

Estadio: Camp Nou.

Hora: 22.15

.