Ni Benzema ni Mariano evitan la sequía blanca
Lopetegui decidió sustituir al francés por el hispano-dominicano tras el descanso para intentar paliar la sequia goleadora, pero no surtió efecto

El Real Madrid está viviendo un período de sequía goleadora casi desconocido en la historia del club. Sólo en 1982 (Boskov) y en 1985 (Amancio) había pasado por una situación similar. El conjunto blanco no ha visto portería en los últimos cuatro partidos, que se convirtieron en tres derrotas y un empate. A pesar de que conjunto de Lopetegui acumula importantes porcentajes de posesión, el ataque es muy pobre y falto de ideas. Tanto es así, que la última vez que el Real Madrid cantó un gol fue ante el Espanyol en la jornada 5. Ironías de la vida, Marco Asensio -autor del tanto- no pudo celebrarlo instantáneamente puesto que la acción fue revisada por el VAR. 14 días y más de 6 horas han pasado desde ese feliz momento en el que sumó por última vez tres puntos en Liga.

Julen Lopetegui buscó ante el Alavés poner remedio a un problema que ya está levantando murmullos entre la afición. Pero ni el '9' en primer lugar ni el '7' después, fueron trascendentales. El técnico vasco apostó de inicio por Benzema y Bale, sacó de la ecuación a Marco Asensio e introdujo a Dani Ceballos. El extremo galés fue de la partida tras ver desde su sofá la derrota de sus compañeros en Champions ante el CSKA, mientras que el francés, indiscutible en el once inicial para el preparador, lleva ya seis partidos sin marcar. El '9' salió a Mendizorrotza muy activo, con ocasiones desde el arranque. Sin embargo, o estas se iban fuera o finalizaban en las manos de Fernando Pacheco. La oportunidad más clara fue un remate que se tuvo que quitar de encima Laguardia para que no se colara entre los tres palos.

A pesar de todo, no sorprendió ver a Mariano en la banda tras el descanso para convertirse en el recambio del francés. El hispano-dominicano fue el primer retoque en el esquema de Lopetegui y el joven respondió de forma aceptable, pero no suficiente para dar la victoria al conjunto blanco. En apenas cuatro minutos tuvo la primera oportunidad de marcar, aunque el exceso de recortes en la área echó al traste su ocasión más clara. Más adelante, se sacó un remate mordido que Pacheco detuvo fácilmente. Toda esa energía fue a ningún lado cuando en la última acción del encuentro, el conjunto vitoriano anotó en un lanzamiento desde saque de esquina, dejando helados a los blancos. Un equipo muy cuestionado, falto de los goles del antiguo '7' y que se retiró del campo inmediatamente para intentar olvidar lo antes posible la que ya es su tercera derrota en los cuatro últimos partidos. Los números, por el momento, no avalan la gestión de Lopetegui en el Real Madrid, ya que es el primer entrenador del Real Madrid que pierde 4 de sus primeros 11 partidos oficiales al frente del club desde 1994 (Vicente del Bosque) y en Liga sólo ha sumado 14 puntos (4 victorias, 2 empates y 2 derrotas) en sus primeros 8 partidos. Solo diez técnicos que dirigieron 8 jornadas tenían peores números que Julen a estas alturas.