Jornada 17 Murillo eclipsa el Barça-Celta El central colombiano, cedido hasta junio por el Valencia, no podrá debutar hasta enero como azulgrana, pero fue más protagonista en la previa que un equipo gallego al que Valverde no ganó en Liga la pasada temporada P. RÍOS Barcelona Sábado, 22 diciembre 2018, 00:20

«Es una lástima que ahora pare la Liga por las fiestas navideñas porque estamos en nuestro mejor momento». La frase la pronunció Gerard Piqué tras marcar el definitivo 0-5 ante el Levante en el tercer partido de Liga que encadenó el Barça sin encajar goles, un hecho clave para la confianza de un líder que recibió tantos durante once jornadas seguidas. El Celta llega ahora al Camp Nou con una pareja de delanteros temibles, Iago Aspas y Maxi Gómez, pero sus nombres no surgieron en la rueda de prensa previa de Ernesto Valverde. Curiosamente el protagonista, ahora que la fragilidad defensiva es pasado, fue el nuevo central del Barça, Jeison Murillo, colombiano del Valencia enemistado con Marcelino y cedido al club azulgrana hasta junio con una opción de compra de 25 millones de euros. Las lesiones de Vermaelen y Umtiti han obligado a la dirección deportiva a reforzar el eje de la zaga

Aunque Murillo no podrá jugar hasta que se abra el mercado de invierno el 1 de enero, la mayoría de preguntas se refirieron a su persona. «El club ha hecho un buen trabajo. Estamos haciendo casi toda la temporada con sólo dos centrales, Piqué y Lenglet, por las lesiones de Vermaelen y Umtiti. Necesitábamos un central con experiencia en la Liga porque en enero se juega miércoles y domingo y ya no habrá tiempo para adaptar a nadie. Murillo era una buena opción, había que moverse rápido y el club lo hecho», valoró Valverde, acusado una vez más de no confiar en los canteranos: «Claro que miramos al filial. Chumi, Cuenca y Mingueza son centrales que tenemos en cuenta, pero están en Segunda B y necesitábamos otro para no encontrarnos un día jugando con dos centrales sin experiencia. No hagamos demagogia con la cantera, no van a jugar sólo para contentar a alguien».

Murillo, que será presentado el 27 de diciembre tras haber pasado ya la revisión médica el pasado jueves, se entrenó ayer con sus nuevos compañeros, entre los que ya estaban los lesionados Semedo, Sergi Roberto y Malcom, aunque sólo el primero podrá actuar ante el Celta para cerrar el año. Valverde, por cierto, avanzó que a partir de enero el Barça podrá contar con otro lateral derecho, el joven senegalés Wagué, quien será inscrito en el primer equipo tras superar las trabas burocráticas que le han mantenido en el filial desde que llegó en agosto tras disputar, e incluso marcar un gol, en el Mundial de Rusia. Costó 5 millones.

«El Celta es un equipo muy complicado, con muy buenos jugadores y una buena estructura. Necesitamos ganar para irnos de vacaciones con la misma ventaja que tenemos, como mínimo», explicó Valverde, que el año pasado no pudo ganar al Celta en Liga, con empates en Balaídos y en el Camp Nou. Si le goleó en Copa con un 5-0 tras el 1-1 de Vigo. El equipo gallego no siente miedo escénico en un estadio azulgrana en el que saca puntos con frecuencia.

En el Celta es baja el sancionado Juncá mientras que se han quedado fuera de la lista por decisión técnica Radoja, Roncaglia, Junior Alonso, Emre Mor y Jensen. Miguel Cardoso alineará a Mazan por Juncá, mientras que Lobotka y Bertán se disputan la plaza de Jozabed, quizás en el banquillo. El técnico portugués pidió «llevar al límite todo lo que estamos trabajando» y apuntó que «si sólo jugara Messi, ganábamos seguro, pero tienen más amenazas».

- Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Celta: Rubén; Hugo Mallo, David Costas, Araujo, Mazan; Brais Méndez, Okai, Bertrán, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité navarro).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 18.30 h. (beIN LaLiga).