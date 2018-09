El Barça, el que más puede gastar y el Valladolid, el que menos

Estados Unidos, en el ambiente

En la reunión celebrada por los clubes de Primera y Segunda división en la sede de LaLiga este jueves, se habló por encima del plan de desarrollo de la competición en Estados Unidos y las dificultades para celebrar un primer partido en Miami entre Girona y Barcelona. «No es algo obligatorio, los que quieran irán y los que no, no», dijo a la salida de la reunión, Victoria Pavón, presidenta del Leganés. La Federación no ve con buenos ojos la posibilidad, lo mismo que la FIFA y así se lo comentaron los presidente de ambas instituciones, Luis Rubiales y Gianni Infantino en su visita a Moncloa del pasado miércoles conPedro Sánchez. El gobierno considera que la medida debería haberse consensuado y cree que el partido elegido no ayuda. «Me sorprendería que el presidente del Gobierno hubiese tomado alguna postura», afirmó Javier Tebas, que recordó no haber «recibido ninguna cominicación oficial»a su petición con fecha señalada (el próximo 26 de enero)en la que se jugaría el partido en EEUU.

Tebas, que quiere traerse un partido de la liga de Ecuador a España, tiene una mayoría de clubes a favor, cuenta con el visto bueno de los clubes y los abonados afectados del Girona, el sí de Aficiones Unidas y ya ha empezado a acercar posturas con AFE si bien le falta lo más complicado:FEF y UEFA. Y es que la UEFA, ya descartó en Mónaco con motivo del sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, tampoco lo ve positivo y quizá por ello este jueves volvió a negar que se plantee organizar la final de la Champions fuera de Europa. «Esa idea no se está discutiendo actualmente, en absoluto», indicó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en respuesta a la afirmación de Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, que en varios medios aseguró que «se está negociando jugar una final de Champions en Nueva York».