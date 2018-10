Atropellado en los inicios Bale, Courtois, Varane y Casemiro caminan con gesto serio tras uno de los tres goles del Sevilla. :: AFP El Real Madrid analiza las razones de la tediosa actitud con la que encara los partidos RODRIGO ERRASTI MADRID. Jueves, 4 octubre 2018, 23:26

Antes de que se hubiesen jugado 30 segundos al Real Madrid ya le habían creado una ocasión en Sevilla. Lo mismo pasó en Tallin pero Diego Costa acertó con su derechazo al palo corto del portero y André Silva se encontró con el lateral de la red. «La concentración esta a tope, no sé qué pasa, igual hay que arrancar con más intensidad, pero tampoco creo que sea eso. Llegaron con un poco más de intensidad y nosotros no pudimos igualarlo», acertó a decir Thibaut Courtois.

Una ocasión del Sevilla a los 15 segundos y después una exhibición del Sevilla que con mayor velocidad y concentración encontró pasillos por todos los lados. La manera tan fría en la que salió el Real Madrid al partido realmente es una tara que ya viene de lejos, porque no es cosa que suceda solo con Julen Lopetegui al frente del equipo. La más recordada es la vivida ante la Juventus en la vuelta de los cuartos en el Santiago Bernabéu con la Juventus o el sufrimiento similar vivido ante el Bayern. «Es muy sencillo. En la primera parte hemos regalado 45 minutos y pasa esto: pierdes 3-0. La charla en el descanso fue muy sencilla», aseguró Casemiro enfadado.

Julen Lopetegui había llegado a ese mismo análisis viendo el primer tiempo horrible, sin tensión ni remate de los suyos. «Hemos hecho un mal inicio de la primera parte donde han marcado dos goles y eso ha marcado el devenir del partido. No hemos estado a la altura», dijo el preparador.

¿Qué ha pasado en este Madrid que fue una apisonadora ante la Roma y en los primeros 20 minutos generó hasta ocho opciones de gol? La mayor parte del mérito, conviene no olvidarlo, lo tiene el Sevilla, al que Zidane no pudo ganar en tres visitas (dos en Liga y una en Copa) y que le ha tumbado seis veces en siete años. El miércoles el equipo de Pablo Machín agobió al Madrid como nunca, haciéndole sentir incómodo (97 pérdidas). En Valdebebas analizan lo sucedido mientras desde fuera les acusan de ser un problema de concentración, aunque los blancos no encajaban un 3-0 al descanso desde la noche ante el Alcorcón (09-10).